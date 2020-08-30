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Вячеслав Зайцев обзавёлся «модной» беседкой
Анастасия ШИЛОВА   
30 Августа 2020 г.
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Один из основателей модной индустрии в России Вячеслав Зайцев весь период самоизоляции провёл в своём загородном доме, который он строит и переделывает уже несколько десятилетий.

Вячеслав Зайцев обзавёлся «модной» беседкой


Прославленный кутюрье, несмотря на свой солидный возраст - 82 года, любит, когда к нему приходят гости. С обустройством участка Вячеславу Михайловичу решила помочь и Наталья Барбье вместе со специалистами телепроекта «На дачу!».

Зайцев признался, что обращался к разным проектировщикам и ландшафтным дизайнерам, которые сделали дорожку для показа моделей и выполнили интерьер дома. Теперь он захотел сделать специальное место для барбекю и большую беседку.

У дизайнеров проекта была полная свобода выбора, поэтому они остановились на классическом варианте беседки из дерева. Стены выполнили из стекла, а крышу сделали раздвижной. Друзья модельера из Череповца сделали для него оригинальный презент в виде настоящей речной лодки. Дизайнеры решили сделать её частью сада и украсили живыми цветами. Они назвали это место «причал Зайцева». Также в беседку подобрали оригинальную мебель, красивую посуду, яркие покрывала и салфетки, очень большие вазы, а по всему периметру установили фарфоровые статуэтки.

Финальную работу Зайцев принимал не один, а со своей давней подругой Татьяной Михалковой, которая, кстати, не один раз была его моделью. Им обоим всё очень понравилось.

По словам Вячеслава, иногда очень приятно посидеть с друзьями на природе, рассматривая садовые пейзажи. Это помогает обрести душевный покой и позволяет долгое время работать без усталости над созданием новых коллекций.

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