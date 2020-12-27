Вторая жена Армена Джигарханяна хочет открыть музей его имени

Несколько дней назад родные и близкие Армена Джигарханяна встретились в узком кругу, чтобы почтить память известного актёра, совсем недавно ушедшего из жизни.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Напомним, что Армен Борисович последние месяцы жизни провёл в больнице. Несмотря на тяжёлое состояние, артист говорил, что в его возрасте проблемы со здоровьем неизбежны, и благодарил врачей и друзей за внимание и уход.

К сожалению, последние несколько лет имя выдающегося актёра чаще попадало в прессу из-за скандалов с третьей женой Цымбалюк-Романовской. Здесь было всё - взаимные обвинения, громкий бракоразводный процесс и уличение Виталины в воровстве.

После всего пережитого здоровье Армена Борисовича сильно пошатнулось. А ухаживала за Джигарханяном вторая жена Татьяна Власова, которая оставила все дела в США, где она проживает, и приехала в Москву.

По словам друзей актёра, Власова до сих пор не может прийти в себя. Также они рассказали, что Джигарханян очень жалел о разрыве с Татьяной, даже планировал снова с ней расписаться после выписки из больницы.

Сама Власова заявляла, что у неё нет никакой обиды на мужа, и даже когда у него были отношения с Цымбалюк-Романовской, она хорошо к нему относилась. В одном интервью, Татьяна Сергеевна даже сказала: «Буду, может быть, просить Всевышнего, чтобы побыстрее туда уйти…».

Возможно, это было сказано в момент самого острого горя. Но сейчас Власова уже собирает документы, чтобы апартаменты супруга переоборудовать в музей его имени.

Друг Арсена Борисовича, бизнесмен Юрий Растёгин, поддерживает эту идею, так как ещё при жизни обговаривал такую возможность с актёром. Кроме того, он пообещал обеспечить Татьяну достойным жильём, если она захочет остаться в Москве.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...