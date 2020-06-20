Военный доктор и «совершенно сумасшедший отец»: судьба Александра Мясникова

Сегодня Александра Мясникова называют одним из главных врачей России, ведь он ведёт крайне популярные медицинские шоу на телевидении. За спиной у него есть немалый и непростой опыт врачебной практики, о котором мы вам сейчас и расскажем.

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А начнём мы, пожалуй, со студенческих лет Александра Мясникова. Ещё в институте студент-медик познакомился со своей первой возлюбленной, даже женился на ней, но этот брак быстро распался из-за другой девушки – Наташи. Любопытно, что их первая встреча напоминала двойное свидание, ведь каждый пришёл на светский приём со своей парой. Только вот в результате Александр ушёл с Наташей, оставив в одиночестве свою жену и её мужа.

Влюблённые вскоре развелись со своими экс-половинками и сразу после окончания института поженились и отправились в Африку, Мозамбик, где шла жестокая война.

Начинающий военный доктор даже не подозревал, с какими трудностями ему придётся столкнуться в чужой стране. Первое время он лишь хотел подзаработать, но обойти ужасы кровопролитных боёв ему не удалось.

Что уж говорить, если в самом начале своей работы в Африке Наталье и Александру пришлось научиться стрелять из настоящего оружия! Позже сам Мясников признается, что только возлюбленная спасла его от превращения в жестокого головореза.

Тем не менее, война ставила свои правила, так что со смертью доктору Мясникову приходилось встречаться каждый день. Он почти ходил по трупам, чтобы найти среди тяжелораненых человека, которому ещё можно оказать медицинскую помощь.

Наташа тем временем была дома, но и это место нельзя было назвать безопасной крепостью. Даже двери она открывала с оружием в руках, аккуратно выглядывая из-за дверного проёма – чтобы случайно не получить пулю.

Мясников однажды стал свидетелем результата жестокой расправы над его коллегами: бандиты выложили на улице обезглавленные тела медиков «Красного креста». Возможно, это стало ещё одной причиной, почему Александр не любит вспоминать о тех временах.

После военной молодости Мясников вместе с супругой отправился в путешествие по разным странам. Он побывал в Анголе, Франции, а потом переехал в США. О детях доктор долгое время не задумывался, даже считал, что они «только мешаются», но судьба всё же подкинула ему сюрприз: 40-летняя Наташа неожиданно забеременела, с чем Александр поначалу не хотел мириться.

Проблема была не только в нежелании Мясникова заводить детей, но и в состоянии здоровья самой Натальи. После долгой жизни в опасных странах супруга доктора получила ряд проблем со здоровьем, которые могли негативно повлиять на её беременность. Однажды Александр даже предложил ей сделать аборт, но ничем хорошим этот разговор не закончился.

– Как она взвилась, это надо было видеть. Не убила меня случайно, – поделился Мясников в эфире одного шоу.

Зато как он был счастлив, когда наследник наконец-то появился на свет! Мясников ругал себя за ту глупость, ведь в итоге он стал «совершенно сумасшедшим отцом».

Сын доктора появился на свет во Франции, где Мясников работал врачом в посольстве России, а спустя несколько лет после рождения ребёнка всё семейство переехало в США. В результате сын Мясникова Леонид оказался настоящим полиглотом, знающим несколько иностранных языков и родной язык своих родителей. Мясников-младший не стал нарушать семейную традицию и решил посвятить свою жизнь медицине: как его прадед, дедушка с бабушкой и, конечно же, отец. Не грех вспомнить и о прадеде Леонида, который стал настоящей легендой советской медицины. Он одним из первых начал продвигать отечественную кардиологию и даже был врачом самого Сталина!

Но вернёмся к нашему герою. В США Мясниковым пришлось пережить непростые десять лет. Первые годы Александр работал в военном госпитале, без выходных и совсем без свободного времени.

Непросто было и его супруге, которая совсем не видела своего мужа, да ещё и не могла свыкнуться с жизнью в совсем чужой стране. Наталья попыталась найти спасение от всех бед на дне бутылки, и довольно скоро её привычка стала неконтролируемой.

– Я уже поставил на этом крест, решив, что она безнадежна. Но она однажды проснулась утром и сказала – «я больше не пью». Наталья не пьет много лет. Не спрашивайте, как. Я не знаю. С медицинской точки зрения это невозможно, – рассказал Мясников.

Александр, который раньше совсем не хотел детей, теперь разительно поменял свои взгляды. Более того, 15 лет назад у него родилась внебрачная дочь Полина. Подробностей доктор не раскрывает, а его жена Наталья, судя по всему, не придаёт этой измене большого значения. Чета Мясниковых до сих пор остаётся вместе, даже после всех пережитых трудностей и невзгод.

А вот с ролью телезвезды Александру до сих пор смириться очень непросто. Конечно, приятно, когда тебя узнают на улице совершенно незнакомые люди, но о всероссийской славе в былые времена доктор даже мечтать не мог.

Теперь Александр Мясников ведёт несколько популярных передач о здоровье, которые и подарили ему титул одного из главных медиков страны. Страшные времена для него наконец-то остались в прошлом, так что доктора Мясникова можно назвать по-настоящему счастливым человеком.

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