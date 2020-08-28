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Внучка Александры Назаровой хорошо учится, но до сих пор скучает по бабушке
Анастасия ШИЛОВА   
28 Августа 2020 г.
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Совсем недавно родственники и друзья вспоминали актрису Александру Назарову, которая ушла из жизни год назад после продолжительной болезни.

Внучка Александры Назаровой хорошо учится, но до сих пор скучает по бабушке


Известность к Назаровой пришла в Московском драматическом театре имени Ермоловой, где она прослужила с 1965 года по 2019. Актриса сыграла много интересных и запоминающихся ролей. И даже достаточно юные россияне помнят её по роли в телесериале «Моя прекрасная няня», где уже пожилая актриса воплотила образ бабушки главной героини.

Несмотря на то, что актриса дважды была замужем, родственников у неё было очень мало. Первый брак с Юрием Приходько распался после десяти лет совместной жизни. Второй, с врачом Юрием Михайловым, был совсем коротким, так как Юрий эмигрировал из СССР. В этом браке родился сын Дмитрий, который затем трагически погиб в 2011 году.

Самым близким родственником актрисы была внучка Саша, опекуном которой являлась Назарова. После смерти Александры Ивановны 11-летнюю девочку удалось устроить в пансион, чему посодействовал актёр Никоненко, лично обращавшийся к разным чиновникам. Там девочка находится на полном обеспечении и чувствует себя очень хорошо, вот только сильно скучает по бабушке. На каникулы её забирает к себе троюродная сестра актрисы Надежда, у которой есть дочка немного младше Саши. Сейчас они вместе отдыхают в городе Светлогорске на Балтийском море.

1 сентября Александра уже пойдёт в шестой класс. Учится она хорошо, особенно любит творческие мероприятия.

Коллеги Назаровой по театру рады, что у ребёнка всё хорошо, а если Саша проявит интерес к актёрской профессии, то театр готов взять над ней шефство и помочь в получении образования. Но даже если ребёнок выберет какую-либо другую профессию, то руководство пообещало помочь и в этом случае.

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