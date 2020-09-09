Владимир Пресняков жалеет о расставании с Кристиной Орбакайте

Наверное, нет такого человека, который бы не слышал о романе Владимира Преснякова-младшего и Кристины Орбакайте. Всё началось в далёком 1986 году, тогда Владимиру было 18, а Кристине всего 15 лет.

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Оба – дети звёздных родителей. Хотя стоит отметить, что к этому времени Пресняков-младший уже и сам был популярен среди молодёжи.

Мать юной Кристины, Алла Пугачёва сначала очень скептически отнеслась к их общению, но потом даже разрешила парочке поселиться у себя дома. Официальной свадьбы они так и не сыграли. Все десять лет прожили гражданским браком, в котором родился сын Никита.

С момента расставания Преснякова и Орбайкате прошло более 20 лет, но пара всё равно с горечью вспоминает эти события, особенно Владимир. По его словам, виновником распада семьи был именно он.

— Постоянные вечеринки с друзьями, интрижки на стороне. Кристине в конце концов всё это надоело, и она решила уйти, полностью погрузившись в работу над своей карьерой, — говорит Пресняков.

Также свою роль сыграло постоянное внимание прессы. Журналисты писали и правду, и откровенные выдумки, но это тоже отражалось на семейной жизни.

Артист тяжело переживал расставание, но решил, что изменит свой образ жизни. К счастью, ему это удалось. Он очень благодарен своим родителям и настоящим друзьям, которые не дали ему скатиться на самое дно.

Сейчас Пресняков в браке с Натальей Подольской, у них есть сын Артемий, а скоро снова ожидается пополнение. О старшем сыне певец тоже не забывает. Никита пошёл по стопам родителей, но он не пользуется звёздными именами, а пытается всего добиваться своим трудом.

С Кристиной у Преснякова тоже хорошие отношения. В одном из интервью Орбакайте рассказала, что Владимир её очень многому научил. И не только в профессиональном плане, но и в том, что касается повседневной жизни.

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