Владимир Конкин заразился коронавирусом

Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимир Конкин получил положительный результат теста на коронавирус. Известно, что 69-летний актёр проходит курс лечения амбулаторно – в домашних условиях.

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Журналисты выяснили, что о своём заражении Конкин узнал ещё накануне Нового года. Но при этом сам праздник отмечал явно не дома – 1 января приехавшие врачи его не застали. Через какое-то время артист всё-таки вышел на связь, и тогда медики попросили его строго соблюдать режим самоизоляции.

Сейчас Владимир Алексеевич чувствует себя нормально и проходит курс лечения по всем правилам. Кстати, у его сожительницы Елены Переслени тест на коронавирус показал отрицательный результат, но она также продолжает сидеть дома вместе с заболевшим актёром.

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