|
Владимир Конкин заразился коронавирусом
|Ульяна АНТОНОВА
|16 Января 2021 г.
|
Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимир Конкин получил положительный результат теста на коронавирус. Известно, что 69-летний актёр проходит курс лечения амбулаторно – в домашних условиях.
Журналисты выяснили, что о своём заражении Конкин узнал ещё накануне Нового года. Но при этом сам праздник отмечал явно не дома – 1 января приехавшие врачи его не застали. Через какое-то время артист всё-таки вышел на связь, и тогда медики попросили его строго соблюдать режим самоизоляции.
Сейчас Владимир Алексеевич чувствует себя нормально и проходит курс лечения по всем правилам. Кстати, у его сожительницы Елены Переслени тест на коронавирус показал отрицательный результат, но она также продолжает сидеть дома вместе с заболевшим актёром.
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •