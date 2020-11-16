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Владимир Конкин обвиняет бойфренда дочери в её смерти
Анастасия ШИЛОВА   
16 Ноября 2020 г.
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Журналисты неоднократно писали о трагической гибели дочери известного советского и российского актёра Владимира Конкина — Софии. Однако недавно появились новые подробности запутанного дела.

Владимир Конкин обвиняет бойфренда дочери в её смерти


Семья Конкиных заявила, что у них есть основания предполагать, что всё случившееся — не несчастный случай, а заранее спланированное преступление. Под подозрение попал бойфренд девушки Михаил Серов, который не нравится Владимиру Алексеевичу с самого момента их знакомства. Теперь же актёр открыто обвинил Михаила в смерти Софии.

При этом многие считают, что подозрения действительно обоснованы, так как после гибели девушки её парень сразу же стал продавать её имущество. Потом родственники обнаружили пропажу фамильных драгоценностей, с которыми София никогда не расставалась.

Сам Серов полностью отрицает свою причастность к исчезновению украшений, а вещи, по его словам, он продал исключительно для того, чтобы погасить задолженность по кредиту, который оформила Конкина. Владимир не верит в эту версию и даже нанял адвоката, который установил, что долги действительно были, но речь идёт о совсем незначительных суммах. Поэтому актёр настаивает на проведении тщательного расследования.

Тем временем Михаил в своих интервью стал рассказывать, что семья его бывшей девушки специально использует трагедию для своего пиара: «Для них смерть Софии оказалась выгодна, потому что никто уже не помнил, кто такой Конкин, а теперь он везде — на телевидении, в интернете тысячи просмотров».

Ещё одним интересным фактом является то, что пропали видеозаписи с камер наблюдения в фитнес-клубе, где утонула в бассейне София Конкина. По слухам, работники клуба утверждают, что девушка в тот вечер была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Интернет-общественность надеется, что скоро удастся установить настоящие причины случившегося.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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