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Влад Сташевский сменил имидж… и вернулся на сцену!
Анастасия ШИЛОВА   
25 Ноября 2020 г.
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Мегазвезда 90-х годов Влад Сташевский уже много лет ведёт скромный и непубличный образ жизни. А многие поклонники до сих пор спорят, что стало причиной такого резкого завершения карьеры.

Влад Сташевский сменил имидж… и вернулся на сцену!


Сам артист отказывается вдаваться в подробности и общается только с журналистами, которых он считает порядочными. Самой популярной версией ухода Сташевского со сцены остаётся ссора с продюсером Айзеншписом, после которой певец якобы начал злоупотреблять алкоголем. По слухам, он долго боролся со своей зависимостью, но смог ее преодолеть, вернуться к нормальной жизни и даже заняться бизнесом.

Сейчас Сташевский является владельцем компании, которая утилизирует химические отходы. В одном из интервью Влад признался, что «мусор» приносит гораздо больший доход, чем его концертная деятельность даже на самом пике популярности.

Но полностью творчество артист, к счастью, не забросил. Сташевский иногда снимает короткие видео, где играет на гитаре, поёт, или просто выкладывает фрагменты своих концертов. Также он очень редко, но всё же выступает на корпоративах.

А недавно Сташевский стал участником шоу «Суперстар!», где исполнил свой хит «Я не буду тебя больше ждать» в дуэте с оперной певицей Светланой Касьян. Публика была просто в восторге от необычного звучания, а вот члены жюри высказались более критично. Например, певица MARUV посчитала, что в выступлении не было сильной энергии. «Вы вышли такой типа «я классный», но мне этого не хватило», - заявила певица. Зато Лариса Долина сказала, что Влад совершенно не изменился: «У него всё тот же голос, пластика и даже внешность, а смена имиджа добавила ему какого-то особого шарма».

Сам певец признался, что ни о чём не жалеет, но если представится удобный случай, то с удовольствием попробует вернуться на большую сцену. А сейчас всё своё свободное время Сташевский посвящает семье: жене и 12-летнему сыну Тимофею.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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