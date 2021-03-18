Вика Цыганова рассказала о своём неудавшемся материнстве

В недавнем интервью 57-летняя певица Вика Цыганова рассказала, что в своей жизни смогла добиться практически всего, о чём мечтала. Она невероятно популярна, занимается любимым делом и заработала приличное состояние.
Единственное, что её огорчает, так это то, что у неё нет наследников. Виктория уже более 30 лет замужем за Вадимом Цыгановым. Она призналась, что ей очень повезло с мужем. Он всегда поддерживал её во всём, особенно в периоды кризисов в карьере. Но вот детей у пары так и не появилось.
Было время, когда певица всерьёз задумывалась о том, чтобы прибегнуть к помощи суррогатного материнства. Но потом решила, что это не для них.
– В союзе с Вадимом у меня не было ни одной беременности. К ЭКО тоже не прибегала. Это как будто идёшь против природы, в моём представлении, – рассказала певица.
Кроме того, все знают, что Цыганова является верующим человеком и, посоветовавшись со своим духовником, она окончательно отвергла этот вариант и больше к нему не возвращалась.
От идеи взять ребёнка из детского дома, пара тоже отказалась, хотя и такие мысли были: «А вдруг ребёнок был бы не один? А вдруг он болеет?..».
Но несмотря ни на что, Виктория считает себя вполне счастливым человеком. У них с мужем есть друзья, с которыми они проводят немало времени. Есть карьера, слава, деньги. А дети… что ж, далеко не каждый человек становится отцом или матерью – и это тоже вполне нормально.
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