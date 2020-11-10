Вдовца Валентины Легкоступовой «подозревают» в новом романе

После трагической гибели Валентины Легкоступовой её последнему мужу, спортсмену Юрию Фирсову, журналисты уделяют повышенное внимание. Семья артистки считает его виновным в смерти певицы и настаивает на более детальном расследовании дела.
Однако пока Фирсов проходит по делу только свидетелем и может свободно передвигаться по стране и даже за её пределами.
Так, несколько недель назад Юрия заметили в Турции, где он отдыхал в компании друзей. Также появились слухи, что он сбежал туда вместе с драгоценностями Легкоступовой, которые забрал из квартиры бывшей жены. А совсем недавно ему приписали новый роман, что очень не понравилось общественности, хотя каких-то доказательств так и не нашлось.
Чтобы разобраться в ситуации, близкая подруга покойной певицы Елена Перелыгина, которая по профессии является клиническим психологом, решила откровенно поговорить с Фирсовым. Она пошла на этот шаг, чтобы помочь родственникам Валентины. К её удивлению, Юрий согласился, они очень долго общались, и Перелыгина пришла к выводу, что он действительно страдает. Он сказал буквально следующее: «Пока я в горе, мне непросто. Нам так было хорошо с Валей вместе, что говорить о других отношениях пока рано и неуместно».
Также Юрий опроверг слухи, что отдыхал в Турции. По его словам, это были спортивные сборы, на которые он поехал, чтобы хоть как-то отвлечься от грустных мыслей после гибели любимой жены. Фирсов добавил, что до сих пор не позволял себе ничего такого, за что бы ему было стыдно.
Елена считает это действительно искренним признанием, хотя многих, и особенно – поклонников Легкоступовой, слова вдовца особо не переубедили. Они считают, что доказательств его вины слишком много, но по каким-то причинам соответствующие службы не обращают на это внимания.
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