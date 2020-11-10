ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Пользователей интернета возмутило пышное торжество в честь 53-летия Дмитрия Пескова в разгар эпидемии
-53-
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с размахом отметил свой 53-й день рождения. Как сообщают СМИ, пышная вечеринка состоялась в одном из дорогих заведений российской...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В будущем прописка россиянам станет не нужна
2020-10-15-03-21-49
Регистрация по месту жительства вскоре уйдёт в прошлое, так как все россияне получат цифровые идентификаторы личности.
Актриса Людмила Хитяева рассказала о своём браке с Валерием Леонтьевым
2020-10-18-15-49-01
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Вдовца Валентины Легкоступовой «подозревают» в новом романе
Анастасия ШИЛОВА   
10 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

После трагической гибели Валентины Легкоступовой её последнему мужу, спортсмену Юрию Фирсову, журналисты уделяют повышенное внимание. Семья артистки считает его виновным в смерти певицы и настаивает на более детальном расследовании дела.

Вдовца Валентины Легкоступовой «подозревают» в новом романе


Однако пока Фирсов проходит по делу только свидетелем и может свободно передвигаться по стране и даже за её пределами.

Так, несколько недель назад Юрия заметили в Турции, где он отдыхал в компании друзей. Также появились слухи, что он сбежал туда вместе с драгоценностями Легкоступовой, которые забрал из квартиры бывшей жены. А совсем недавно ему приписали новый роман, что очень не понравилось общественности, хотя каких-то доказательств так и не нашлось.

Чтобы разобраться в ситуации, близкая подруга покойной певицы Елена Перелыгина, которая по профессии является клиническим психологом, решила откровенно поговорить с Фирсовым. Она пошла на этот шаг, чтобы помочь родственникам Валентины. К её удивлению, Юрий согласился, они очень долго общались, и Перелыгина пришла к выводу, что он действительно страдает. Он сказал буквально следующее: «Пока я в горе, мне непросто. Нам так было хорошо с Валей вместе, что говорить о других отношениях пока рано и неуместно».

Также Юрий опроверг слухи, что отдыхал в Турции. По его словам, это были спортивные сборы, на которые он поехал, чтобы хоть как-то отвлечься от грустных мыслей после гибели любимой жены. Фирсов добавил, что до сих пор не позволял себе ничего такого, за что бы ему было стыдно.

Елена считает это действительно искренним признанием, хотя многих, и особенно – поклонников Легкоступовой, слова вдовца особо не переубедили. Они считают, что доказательств его вины слишком много, но по каким-то причинам соответствующие службы не обращают на это внимания.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 