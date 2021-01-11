Вдова Хью Хефнера едва не погибла во время пластической операции

Вдова основателя известного журнала «Playboy» Хью Хефнера Кристал после смерти мужа перестала появляться на публике. По словам друзей, она очень долго не могла прийти в себя, но потом собралась и решила продолжать работать над проектами Хью.

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Также Кристал посчитала, что лучшим выходом из депрессии после смерти мужа будет изменение своей внешности и сделала очередную пластическую операцию. К сожалению, всё чуть не закончилось трагедией. Во время хирургического вмешательства у Кристал началось сильное кровотечение, врачам пришлось делать переливание крови, чтобы спасти жизнь пациентке.

После этого Кристал пришлось пройти долгий курс реабилитации. Её так напугал этот случай, что она решила полностью отказаться от каких-либо косметологических процедур.

Теперь Хефнер придерживается здорового образа жизни и популяризирует «естественную красоту», а в своих социальных сетях она поднимает довольно острые темы. Например, Кристал считает, что нельзя верить всему, что пишут в модных журналах. По её мнению, в «глянце» существует множество модных стереотипов, которые формируют у обычных людей чувство неполноценности. В результате девушки начинают переделывать свою внешность до неузнаваемости, хотя и до этого всё было в полном порядке.

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