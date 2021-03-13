Вдова Александра Абдулова отказалась комментировать слухи о своём новом романе

Вдова известного актёра Александра Абдулова Юлия всегда вела непубличный образ жизни и даже в браке никогда не стремилась к славе. О том, чем она занимается сейчас, и вовсе практически ничего не слышно...

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Но недавно в прессе стали появляться слухи о том, что у Юлии якобы начался роман с бизнесменом Юрием Подольским, который имеет влияние в СМИ и на телевидении. По словам соседей Абдуловой, иногда бизнесмен приезжает к Юлии, и они часто вместе бывают на даче. Также удалось выяснить, что недавно пара ездила на отдых за границу.

Узнав об этом, многие телеканалы и интернет-издания обратились к Юлии с просьбой дать интервью, но она всем отказала. Ограничилась коротким комментарием: «У меня в жизни всё хорошо», - и попросила больше не беспокоить. Друзья Юлии объяснили, что свою личную жизнь вдова Абдулова принципиально ни с кем не обсуждает.

Что касается работы, то известно, что 45-летней Юлии удалось сделать успешную карьеру в компании, которая помогает пациентам подобрать медицинскую клинику в России и за границей. Временами было очень тяжело, но ей всегда помогали друзья Абдулова.

Дочери Юлии и Александра уже 13 лет. Евгения очень талантливая и, по мнению родственников, похожа на бабушку по линии отца. Друг Абдулова, театральный продюсер Арсен Адомян в одном из интервью рассказал, что если девушка решит пойти в актёрскую профессию, то он готов поделиться всеми своими знаниями.

Кстати, у Евгении уже есть опыт, она снималась в клипе певицы Насти Годуновой и даже вела вечер памяти, посвящённый отцу, в «Ленкоме». Юлия говорила, что не будет влиять на выбор дочери и считает, что она сможет добиться успеха в любой сфере.

В социальных сетях поклонники актёра заступились за Абдулову, считая, что она заслужила спокойную жизнь. По их мнению, через 13 лет после смерти мужа вдова точно в праве начать новые отношения, если посчитает нужным. А Евгении все желают успехов и надеются, что девушка всё-таки пойдёт по стопам отца.

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