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Валерия отказалась от выступления в новогоднюю ночь за 8 миллионов рублей
Анастасия ШИЛОВА   
12 Декабря 2020 г.
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Ситуация с пандемией спутала карты многим звёздам шоу-бизнеса. Они надеялись, что хоть в конце года смогут заработать денег, но обстановка не позволяет смягчить действующие ограничения.

Валерия отказалась от выступления в новогоднюю ночь за 8 миллионов рублей


Кто-то, естественно, расстроен таким поворотом дел, а кто-то считает, что это правильно. Например, певица Валерия отказалась от выступления в новогоднюю ночь.

Муж и продюсер певицы Иосиф Пригожин рассказал, что качественно организовать мероприятие в таких условиях практически невозможно. Во-первых, это запрет на массовые сборы людей, а во-вторых, все заведения должны быть закрыты после 23:00, когда обычно все только начинают праздновать.

Поэтому, как законопослушные граждане, Валерия и Пригожин отказались от выступления и даже вернули гонорар в 115 тысяч долларов, хотя по закону имели полное право отдать только половину. Иосиф считает, что они не могли так поступить, потому что отмена выступления - это не вина заказчика.

Напомним, ранее продюсер поддержал Валерия Меладзе, который призвал своих коллег не принимать участия в записях новогодних программ. Пригожин считает, что может тогда чиновники обратят внимание на то, в какой ситуации сейчас оказались артисты.

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