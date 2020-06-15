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Валентина Легкоступова отказалась от карьеры в пользу семьи
Анастасия ШИЛОВА   
15 Июня 2020 г.
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Эстрадная звезда Валентина Легкоступова в начале 90-х стремительно набирала популярность. Её песни звучали практически из каждого окна, но потом внезапно артистка прекратила свою концертную деятельность.

Валентина Легкоступова отказалась от карьеры в пользу семьи


Даже самые преданные поклонники не знали что произошло. Журналистам тоже ничего не удалось выяснить, так как певица вела довольно уединённый образ жизни и общалась только с очень близкими людьми.

Как стало известно, причина ухода со сцены довольно проста. Валентина решила полностью посвятить себя своей семье. Недавно певица сделала исключение из правил и стала гостьей программы «Привет, Андрей!», где рассказала, что даже на пике популярности, семья всегда была для неё на первом месте.

У Легкоступовой есть двое детей - 29-летняя дочь Анетта и сын Матвей, которому уже 19 лет. Специально для программы Валентина Валерьевна пригласила своих внучек Николь и Аврору, девочкам шесть и пять лет соответственно.

Что касается личной жизни, то Легкоступова за эти годы успела развестись с мужем Алексеем Григорьевым. Но по её признанию, сейчас у неё новые отношения, которые она пока не готова представить широкой общественности.

Совсем недавно певица работала в академии наук имени Гнесиных, а сейчас почти всё свободное время посвящает семье. Также у Валентины есть необычное хобби. Она увлекается парусным спортом - и не просто как любитель, но и участвует в международных соревнованиях, например в Макао и Монте-Карло. Кроме того, несколько лет назад она открыла свой собственный продюсерский центр «VL Music», благодаря которому надеется помочь талантливой молодёжи занять достойное место в современном шоу-бизнесе. К радости фанатов, певица не исключает возвращения на большую сцену со старыми и новыми композициями.

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