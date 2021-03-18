В семье Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой ожидается пополнение

Популярная российская певица Альбина Джанабаева в своих социальных сетях рассказала, что в их семействе скоро ожидается пополнение. Недавно Валерий Меладзе говорил, что он не против ещё одного наследника, и вот теперь супруги ждут третьего ребёнка.

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Как подтверждение, Альбина опубликовала фотографию себя с уже большим животом. До этого она записала видео, в котором обратилась к своим поклонникам: «Так много хочется рассказать вам…». В итоге Альбина призналась в беременности, а фотографию подписала «в ожидании». Также она сообщила, что готовит к выходу свою новую композицию.

У Джанабаевой и Меладзе уже есть двое сыновей, 17-летний Константин и 6-летний Лука, но официально свои отношения пара оформила только в 2014 году.

Напомним, что для Валерия это уже второй брак. От первой супруги Ирины Малухиной у певца есть три дочери — Инга, София и Арина. Они практически не общаются с Альбиной, но поддерживают отношения со сводными братьями. Сейчас у Малухиной и Меладзе хорошие отношения, хотя после развода они избегали общения. Со временем экс-супруги решили остаться друзьями ради воспитания дочерей.

Несмотря на известность родителей, сыновья Валерия Меладзе редко появляются на публике. Константин совершенно равнодушно относится к миру шоу-бизнеса, он хочет связать свою жизнь с точными науками. Лука, как и все дети, интересуется многими вещами, но спортивная гимнастика нравится ему особенно сильно.

Меладзе поддерживает детей во всех начинаниях и уверен, что они не обязаны идти по стопам родителей. Однако он рад, что они интересуются музыкой и учатся играть на музыкальных инструментах.

Поклонники пары очень рады за Альбину и Валерия. В своих комментариях они желают им счастья и здоровья, а также надеются, что скоро увидят их вместе на сцене.

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