Юрий Маликов рассказал о своём знакомстве с женой

Основатель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов в свои 77 лет продолжает работать и вести активный образ жизни. Недавно он дал интервью, в котором рассказал, как познакомился со своей супругой Людмилой.

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Юрий Фёдорович признался, что до сих пор не может поверить в такой длительный союз, ведь в этом году они будут отмечать 55-летие совместной жизни.

Их знакомство произошло в «Мюзик-холле», где Юрий, будучи студентом Московской государственной консерватории, играл в оркестре на контрабасе, а Людмила солировала и танцевала. Отношения развивались стремительно, поэтому со свадьбой тянуть не стали.

Маликов считает, что ему очень повезло с женой. «Кроме того, лучше Людмилы Михайловны картошку никто не жарит. Правда, делала это она всего один раз…», – шутит любящий муж.

У Юрия и Людмилы есть двое детей – сын Дмитрий и дочь Инна. Они тоже пошли по стопам родителей. Дмитрий в 90-годы стал настоящей суперзвездой. Инна тоже добилась немалых успехов на эстраде, в частности в коллективе «Новые самоцветы», а также получила актёрское образование и стала играть в театре.

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