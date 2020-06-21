Звезда российского кино и телевидения Юлия Высоцкая в интервью рассказала, чем занималась на самоизоляции. По её признанию, длительный простой выработал у неё плохую привычку, которая занимает много времени.
Высоцкая и раньше была не против посмотреть интересное кино или небольшой сериал, но во время карантина это «увлечение» приобрело практически бесконтрольный характер.
– Я могу просидеть в кресле или на диване 6-7 часов у телевизора в день, без перерыва и смотреть все серии подряд, – призналась Высоцкая.
Актриса даже сравнила это увлечение с булимией. Раньше у неё такого не было, она смотрела одну-две серии вечером после спектакля для снятия стресса, а сейчас – по 8 серий подряд. Юлия считает, что это очень плохо и для здоровья и для семьи, так как нет времени заняться домашней работой.
Также Высоцкая рассказала, что ей не всегда удаётся сохранять хорошее настроение. Самое страшное в самоизоляции – это неопределённость, ведь никто не может точно знать, когда можно будет возвращаться к привычному образу жизни, и будет ли всё работать так, как раньше. Однако актриса всё равно старается, чтобы оптимизма в жизни было больше и придумывает себе занятия.
Например, подписчики YouTube-канала «Мне это нравиться!» получили возможность «заглянуть» в гардеробную Юлии и оставить свои комментарии. Подписчикам эта идея очень понравилась, а отзывы в основном были позитивными и подбадривающими.
Кроме того, актрису поддерживает муж, режиссёр Андрей Кончаловский, который также был вынужден оставить все свои проекты и вместе с командой уйти на самоизоляцию.
Высоцкая пообещала фанатам, что «завяжет» с бесконтрольным сидением у телевизора и будет больше внимания уделять физической активности. Тем более, что дома есть тренажёры и хороший «антидепрессант» в виде работы на земельном участке, где она выращивает экологически безопасные овощи и фрукты.
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Юлия Высоцкая сравнила просмотр сериалов с булимией
Звезда российского кино и телевидения Юлия Высоцкая в интервью рассказала, чем занималась на самоизоляции. По её признанию, длительный простой выработал у неё плохую привычку, которая занимает много времени.
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