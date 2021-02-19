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Юлия Барановская вспомнила, как боялась спиться после ухода Аршавина из семьи
Анастасия ШИЛОВА   
19 Февраля 2021 г.
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С момента расставания легендарного футболиста Андрея Аршавина и популярной телеведущей Юлии Барановской прошло семь лет. Однако, как оказалось, поклонники до сих пор не знают многих подробностей их семейной жизни.

Юлия Барановская вспомнила, как боялась спиться после ухода Аршавина из семьи


Звёздная пара решила расстаться после девяти лет отношений. Как рассказывала Барановская, для неё это стало большой неожиданностью и сильным ударом. Потому что у них не было ссор, «всё шло своим чередом», и вдруг Андрей заявил, что уходит из семьи.

На этом фоне у Юлии неожиданно развилась боязнь спиртных напитков. «Я даже алкоголя боялась панически. Боялась сделать глоток, потому что думала – сопьюсь», — рассказала Юлия в интервью одному известному YouTube-каналу.

У пары есть трое совместных детей — старший сын Артём, дочь Яна и сын Арсений. По словам Барановской, после того как в 2016 году футболист женился на Алисе Казьминой, он стал редко видеться с детьми и совсем не принимает участия в их воспитании. За шесть лет он только один раз сводил детей в парк аттракционов.

Сама Барановская пока замуж не собирается, но не исключает такой возможности в будущем, если встретит доброго и достойного человека. Она считает, что такие взаимоотношения, как у неё с Аршавиным — это не редкость.

— Женщины не ошибаются, они просто не хотят видеть действительность и начинают придумывать, — считает телеведущая.

Именно из-за этих фантазий, по словам Юлии, в семье начинают появляться недопонимания, так как у супругов разные представления друг о друге, и они ожидают то, чего в принципе нет у второй половины.

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