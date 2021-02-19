Юлия Барановская вспомнила, как боялась спиться после ухода Аршавина из семьи

С момента расставания легендарного футболиста Андрея Аршавина и популярной телеведущей Юлии Барановской прошло семь лет. Однако, как оказалось, поклонники до сих пор не знают многих подробностей их семейной жизни.

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Звёздная пара решила расстаться после девяти лет отношений. Как рассказывала Барановская, для неё это стало большой неожиданностью и сильным ударом. Потому что у них не было ссор, «всё шло своим чередом», и вдруг Андрей заявил, что уходит из семьи.

На этом фоне у Юлии неожиданно развилась боязнь спиртных напитков. «Я даже алкоголя боялась панически. Боялась сделать глоток, потому что думала – сопьюсь», — рассказала Юлия в интервью одному известному YouTube-каналу.

У пары есть трое совместных детей — старший сын Артём, дочь Яна и сын Арсений. По словам Барановской, после того как в 2016 году футболист женился на Алисе Казьминой, он стал редко видеться с детьми и совсем не принимает участия в их воспитании. За шесть лет он только один раз сводил детей в парк аттракционов.

Сама Барановская пока замуж не собирается, но не исключает такой возможности в будущем, если встретит доброго и достойного человека. Она считает, что такие взаимоотношения, как у неё с Аршавиным — это не редкость.

— Женщины не ошибаются, они просто не хотят видеть действительность и начинают придумывать, — считает телеведущая.

Именно из-за этих фантазий, по словам Юлии, в семье начинают появляться недопонимания, так как у супругов разные представления друг о друге, и они ожидают то, чего в принципе нет у второй половины.

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