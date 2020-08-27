У Бари Алибасова объявился новый «сын»

Недавно ко всем проблемам эпатажного продюсера Бари Алибасова добавилась ещё одна. Молодой человек по имени Денис Гатилов публично заявил, что является внебрачным сыном Бари Каримовича.

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Денис рассказал, что решился на такой шаг не ради того, чтобы претендовать на наследство, а просто для подтверждения факта родства. Он очень сильно страдал все эти годы из-за того, что во всех документах в графе «отец» стоит прочерк.

Бари Каримович, как закалённый в боях с жёлтой прессой шоумен, отреагировал на эту новость совершенно спокойно и просто предложил Денису пройти ДНК-тест. Всё это происходило на передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир». В результате тест показал, что между Гатиловым и Алибасовым никакого родства нет. Денис пытался сослаться на рассказы матери, но продюсер ничего не захотел слушать.

Теперь Алибасов может целиком сосредоточиться на разводе с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Звёздные супруги решили расстаться после двух лет совместной жизни с формулировкой «из-за неразрешимых противоречий».

- До недавних пор, всё было хорошо, но потом её дочери, а особенно Ольга Шукшина, стали выступать против брака. Как это ни странно, но Лида приняла их сторону, — заявил продюсер.

Также он сожалеет, что приходится вот так расставаться, тем более, что до этого они с будущей супругой дружили более 25 лет.

Коллеги и друзья Алибасова обеспокоены тем, что происходит в его жизни. Например, певица Наталья Штурм считает, что все эти скандалы специально создаёт Алибасов-младший.

- Заигрался до такой степени, что готов похоронить своего папу, - говорит Наталья.

По её мнению, всё это очень вредно для здоровья 73-летнего Алибасова. Но как говорится – шоу должно продолжаться!

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