У Андрея Краско объявилась внебрачная дочь

После небольшого перерыва вокруг фамилии Краско развернулся очередной скандал. На этот раз певица Анна Быстрова заявила, что отцом её дочери является актёр Андрей Краско.

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По её словам, они познакомились ровно за год до его безвременной кончины. Это произошло на съёмках очередной телепередачи. Андрей и Анна быстро нашли общий язык, и актёр пригласил певицу в Ботанический сад. Их отношения стремительно развивались, были походы в кафе, огромные букеты цветов и прогулки по Санкт-Петербургу…

Однако со временем Анну стал тревожить тот факт, что Краско не знакомил её со своими друзьями и коллегами. Сначала она думала, что со временем всё изменится, но вместо этого они стали отдаляться друг от друга. Постепенно встречались всё реже и реже, а потом просто перестали общаться.

О том, что у неё будет ребёнок, Анна узнала уже после разрыва отношений. Первое время она хотела обо всём рассказать Краско, но потом решила, что это всё равно ничего не изменит. Кроме того, она боялась, что актёр решит, что таким способом она хочет навязать продолжение отношений. А потом Андрей умер, и Анна окончательно приняла решение никому не рассказывать, кто отец дочери.

Девочку зовут Лиза, недавно ей исполнилось 15 лет, и она до сих пор не знала, кто её отец. Быстрова не хотела, чтобы у ребёнка был лишний стресс, да ещё неизвестно, как бы родственники Краско отреагировали на внезапное появление родственницы.

Сейчас Лиза очень хочет познакомиться со своим дедушкой, Иваном Ивановичем Краско. Анна понимает, что им могут не поверить, но они готовы пройти ДНК-тест, чтобы доказать родство.

Как на это отреагировал Краско-старший, пока неизвестно. Напомним, что он сам неоднократно попадал в такую же ситуацию, когда совершенно незнакомый человек утверждал, будто бы является его внебрачным сыном. А после проведения тестов выяснялось, что все они не имеют никакого отношения к семье Краско.

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