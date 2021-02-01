Трёхлетний сын Андрея Малахова занимается плаванием и ходит в музыкальную школу

Мега-популярный телеведущий Андрей Малахов уже много лет работает на телевидении. Всё его программы, так или иначе, затрагивают личную жизнь героев и социальные проблемы. А вот о собственной личной жизни ведущий предпочитает не рассказывать.

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Единственное, что известно всем – что три года назад Андрей впервые стал отцом. Имя мальчику выбирали с помощью телеголосования. В результате ребёнка назвали Александром, и после этого наступил долгий период тишины. Супруга телеведущего Наталья Шкулёва тоже ведёт непубличный образ жизни и отказывается от интервью.

Однако недавно Андрей сделал исключение и рассказал о своём сыне. Оказалось, что несмотря на совсем юный возраст, день Саши расписан буквально по минутам. Несколько раз в неделю он занимается плаванием. «После этого мы обычно идём в кафетерий и пьём капучино или, как говорит, сын – «пенку», – рассказал Малахов.

Всё свободное время семейство проводит у родителей Натальи. Если это воскресенье, то они обязательно посещают утреннюю службу в храме. Кроме всего этого, Малахов-младший уже ходит в музыкальную школу.

Заботливый отец-телеведущий считает, что сын очень похож на своего дедушку по линии матери. Поклонники сетуют, что в социальных сетях мало семейных фотографий, а также многие выразили обеспокоенность загруженностью ребёнка. Пользователи соцсетей уверены, что ещё слишком рано для такого объёма нагрузок. Но Малахов всех заверил, что никто не заставляет ребёнка работать через «не могу», а соблюдение простых правил должно выработать у Александра привычку к организованности.

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