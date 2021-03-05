«Тогда я пожалела, что не учила английский язык»: как Наталья Андрейченко встретила любимого-иностранца

«Заслуженная Мэри Поппинс» отечественного кинематографа Наталья Андрейченко не была верной супругой. Она ушла от своего мужа ради зарубежного актёра, построить отношения с которым оказалось непросто…
Брак Натальи Андрейченко с композитором Максимом Дунаевским получился не самым счастливым. Они поженились в начале 80-х, затем стали родителями маленького Дмитрия, но... Супруги никак не могли сблизиться, причём виноватой себя считала именно Наталья – уж больно резкой и бескомпромиссной она была. Молодожёны вместо счастливых семейных будней получили лишь бесконечные ссоры, так что брак начал трещать по швам спустя всего несколько лет после свадьбы. А потом появился Он…
– Шелл играл самого царя Петра I. Я его увидела издалека и подумала: «Ой, какой интересный мужчина! Нужно с ним познакомиться, все-таки я играю его жену». Я набралась смелости, подошла к нему и сказала по-английски: «Я очень зла на тебя. Ты почему сослал меня в монастырь?». Он, конечно, ничего не понял: кто эта женщина, о чем она говорит? Но внимание на меня обратил. Мы пошли ужинать вдвоем. Вот тогда я пожалела, что не учила английский язык. Общаться нам пришлось посредством рисунков на матерчатых салфетках..., – рассказывала о знакомстве с «интересным» иностранцем Наталья Андрейченко.
Австрийский актёр Максимилиан Шелл приехал на короткие съёмки, но за этот небольшой отрезок времени успел влюбиться в советскую актрису. Властям такой ход, конечно же, пришёлся не по нраву: однажды Наталье даже запретили находиться с актёром-иностранцем в одном номере после 11 часов вечера. Впрочем, влюблённые решили проблему прогулкой по ночной Москве.
Шелл то приезжал к своей избраннице, то опять возвращался на родину, и в итоге короткие встречи почти привели к свадьбе уже в сентябре 1985-го. Актёр оказался «трусом», в чём сам признался, ведь именно брака он «боялся больше всего на свете». Так что Шелл просто не явился на бракосочетание, а предстал перед ошеломлённой возлюбленной лишь в конце октября.
Андрейченко решила не прощать своего любовника, а сразу расстаться с ним. После этого случая она даже на звонки от Макса не отвечала, ведь просто-напросто не хотела его слышать.
Может они бы и не встретились вновь, но неожиданно в столицу приехала сестра Шелла. Она хотела заглянуть под вечер к Наталье, о чём и предупредила несостоявшуюся невестку. Но в итоге вместо зарубежной гостьи в тот день у порога своего дома актриса увидела Максимилиана.
– Я побежала от него по своему длинному коридору, крича только одно: «Нет, нет, нет!». А он – за мной. Так мы вбежали на кухню, и... он меня обнял, – делилась трогательной историей Наталья.
Свой страх перед официальным браком Макс поборол, так что всё-таки женился на своей избраннице из далёкой коммунистической страны. В этих отношениях на свет появилась дочь Настасья.
Но даже это не спасло союз Натальи и Макса – в 2005 году супруги развелись, причём они так и не рассказали публике о причинах этого поступка.
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