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Татьяна Навка «сама себя сделала»… или без помощи мужа не обошлось?
Анастасия ШИЛОВА   
12 Января 2021 г.
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Олимпийская чемпионка и успешная бизнесвумен Татьяна Навка после замужества периодически подвергается критике. В основном многих удивляет, как она может управлять большими компаниями и зарабатывать больше мужа, не имея опыта и соответствующего образования.

Татьяна Навка «сама себя сделала»… или без помощи мужа не обошлось?


Естественно, возникают сомнения – а сама ли Татьяна смогла «поднять» своё дело, или успех зависит только от должности и связей её известного мужа?..

Всё это заставило Дмитрия Пескова в интервью известному YouTube-каналу рассказать, как всё происходит на самом деле. По его мнению, все нападки злопыхателей необоснованны, так как он никак не влияет на решения, которые принимает Татьяна.

Более того, Песков заявил, что мешает жене, потому что является госслужащим. Из-за этого Навка находится под более пристальным вниманием налоговой службы и прочих органов, которые выдают различные разрешения.

Что касается опыта и практических навыков, то Песков напомнил, что Татьяна работает практически с дошкольного возраста. В то время когда в стране был кризис, она ездила на соревнования, где отстаивала честь страны.

Также он вспомнил о периоде, когда фигуристка жила в Соединённых Штатах. «Там у неё тоже было мало роскошной жизни», – заявил Песков. В США Татьяна бралась за любую работу: полола грядки, мыла туалеты и всё это, чтобы полноценно тренироваться, купить одежду и сходить в «Макдональдс». Однако она всё равно благодарна американцам, что они поддерживали её, несмотря ни на что.

К счастью, со временем дела пошли в гору. Навка начала тренерскую деятельность и участвовала в показательных выступлениях. «Поэтому все её деньги заработаны тяжёлым трудом», – подытожил Дмитрий.

Не все подписчики согласились с такими аргументами. Например, они вспомнили как в 2014 году Навка приобрела дом на Рублёвке, который по оценкам специалистов стоит не менее 300 млн рублей, а также имеет счета в заграничных банках, хотя родственники госслужащих не имеют права хранить деньги в других странах.

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