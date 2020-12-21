Татьяна Навка поблагодарила Путина за мужа

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После того, как известная фигуристка Татьяна Навка пять лет назад вышла замуж за Дмитрия Пескова, она стала гораздо реже общаться с журналистами. Однако, время от времени всё же даёт интервью.
Например, недавно Татьяна рассказала о том, как познакомилась с будущим супругом. Первая встреча состоялась в 2010 году, но это было обычное мимолётное знакомство. Всё изменилось ровно через год, когда их пригласили на вечеринку к одному общему другу.
После того, как их познакомили ещё раз, Песков сказал, что ему кажется знакомой фамилия и лицо Татьяны, а потом добавил: «Вы ведь та самая девушка, которая рекламирует краску для волос?». Татьяна долго сомневалась, будут ли такие отношения долговечными, но постепенно они с Дмитрием сблизились и решили пожениться в 2015 году, уже после рождения дочери.
В быту Дмитрий оказался очень семейным, как выразилась Татьяна - обычный «русский мужик». Несмотря на свою невероятную занятость, пресс-секретарь президента всегда уделяет внимание жене и дочери Надежде. Иногда даже успевает заниматься домашним хозяйством, например, ремонтом и уходом за садом. Что касается семейного бюджета, то Татьяна не просит денег у супруга, а зарабатывает самостоятельно, ведь у неё много различных бизнес-проектов.
В одном из интервью Навка призналась, что очень благодарна Владимиру Путину за мужа. С ним она по-настоящему счастлива, даже несмотря на то, что у обоих супругов очень много работы, и проводить время вместе удаётся не так часто, как хотелось бы.
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