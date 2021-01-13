Татьяна Брухунова заявила, что знает «заказчиков» её травли в интернете

После новогодних праздников молодая жена Евгения Петросяна продолжает вести активную жизнь в социальных сетях. Татьяна отметила, что в последнее время критики и оскорблений в её адрес стало намного меньше.
Она считает, это связано с тем, что почти все её «ненавистники» - обычные «диванные хулиганы», которым просто нечем заняться. Татьяна Брухунова призналась, что в реальной жизни встречает, в основном, хороших людей, а вот в интернете временами - только один негатив. Татьяна не понимает и считает странным, когда совсем незнакомые люди относятся к ней враждебно.
А что касается уменьшения травли, то она прокомментировала это событие с юмором: «Просто кое-кому стало жалко денег». Татьяна убеждена, что за потоками оскорблений и попытками вынести на всеобщее обозрение «жареные» факты из жизни её семьи стоят совершенно конкретные люди. Имён Брухунова называть не стала, но прозрачно намекнула, что тут может быть замешана бывшая супруга Евгения Петросяна – Елена Степаненко.
Однако не все поклонники Татьяны с этим согласны. Некоторые считают, что её просто воспринимают как «белую ворону», так как она отличается от жён современных бизнесменов и звёзд шоу-бизнеса, которые «только и думают, как потусоваться в клубе или сделать очередную пластическую операцию».
Что правда, а что нет – мы узнаем, судя по всему, ещё очень не скоро. Но стоит отдать должное Татьяне, которая очень мужественно держится, не обращая особого внимания на негатив в соцсетях. Так что рано или поздно, но большая часть ненавистников от неё отстанет, поняв, что их подколки и прямые оскорбления просто не достигают цели.
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