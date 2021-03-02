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Татьяна Брухунова снова ждёт ребёнка?..
Анастасия ШИЛОВА   
02 Марта 2021 г.
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Пресса и поклонники Евгения Петросяна только-только решили передохнуть от обсуждений его личной жизни и переключиться на другие темы. Однако не тут-то было!

Татьяна Брухунова снова ждёт ребёнка?..


Пожилого юмориста и его супругу Татьяну Брухунову снова стали вспоминать на всех ресурсах. А поводом для этого стали слухи о новой беременности 31-летней Татьяны.

Пользователи интернета заметили, что Брухунова почти на всех фотографиях одета просторные наряды, скрывающие фигуру. При этом Евгений Ваганович и Татьяна, как и в случае с первой беременностью, полностью отказываются от комментариев.

Напомним, что сын Ваган родился у пары в марте прошлого года в одной из клиник Дубая. Сначала ходили слухи, что мальчика выносила суррогатная мать, но затем Татьяна Брухунова лично опровергла эти домыслы, рассказав, как именно ей удалось скрыть от всех беременность.

Ну а пока никаких официальных комментариев нет, журналисты пытаются узнать истинное положение дел от близких звездной пары.

Например, давний друг Петросяна Александр Морозов косвенно подтвердил, что в семье Евгения Ваагановича снова ожидается прибавление. Морозов считает, что «у такого талантливого человека и дети будут очень талантливыми».

А коллега Петросяна по сцене Николай Лукинский признался, что совсем не удивился, когда стали появляться новости о втором ребёнка. «Я уже давно говорил, что любимое занятие Евгения Петросяна — это делать детей! Но как я могу его за это осуждать?! На всё воля Божья!», – рассказал в интервью юморист.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

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