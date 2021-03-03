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Талисманы звёзд: какие вещи «хранят» удачу знаменитостей?
Егор СТУКОВ   
03 Марта 2021 г.
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У многих из нас есть определенный талисман, который защищает своего владельца от всевозможных неудач. Вот и звёзды находят для себя разные безделушки, в которых, по их мнению, скрывается немалая мистическая сила.

Талисманы звёзд: какие вещи «хранят» удачу знаменитостей?


Крестик и картина Аллы Пугачёвой

Первой мистической вещицей Аллы Пугачёвой стал крестик, который певица получила от своей бабушки. Свой талисман она никогда не оставляла, но сохранить его артистке не удалось: Алла потеряла крестик прямо во время записи первой песни её дочери Кристины Орбакайте.

Пропажа не сильно расстроила Примадонну, ведь она в каком-то смысле отдала свой «крест» наследнице. К тому же мистическая защита Алле Борисовне была не так уж и нужна, разве что, если кто-то сам предложит…

Этим «кем-то» оказался Филипп Киркокров, который несколько лет назад подарил экс-супруге роскошный подарок: красивейшую мандалу (эдакая «геометрическая» картина буддистов и индуистов), украшенную драгоценными камнями.

Примадонна повесила мандалу в гостиной, откуда она теперь и защищает семью певицы. По крайней мере, сама Алла Борисовна в это верит, а разве надо что-то ещё?

Берестяная погремушка Анны Хилькевич

От восточных амулетов перейдём к чему-то более близкому нам. Если быть точным, к славянскому оберегу Анны Хилькевич, который актриса получила на 18-й день рождения. С того дня она носит на шее небольшую коробочку из бересты, внутри которой хранятся сухие яблочные зёрнышки. Сама Анна утверждает, что такие амулеты в древности охраняли детей от злых духов.

Дешёвая серьга Дмитрия Нагиева

Наш любимый ведущий в качестве оберегов использует татуировки, каждая из которых имеет собственный смысл, а также немало разнообразных цепочек и серег. Но это вовсе не нагромождение всевозможной бижутерии, а вполне себе символичные мелочи.

Так, свою первую серьгу Нагиев получил в переходе у бабули, которая предлагала всем прохожим проколоть уши. Тогда ещё студент Дмитрий внезапно решился на прокол и получил дешёвую серьгу, которую до сих пор считает символом своей удачи.

Пауки Анны Плетневой

Актриса верит в мистические предметы, но один из них любит особенно сильно. И не просто так, ведь это украшение создали по эскизам самой Анны. Ювелиры сделали ободок для волос, который украшали наводящие жуть серебряные пауки.

«Успех» Ляйсан Утяшевой

Фантастического символизма в амулете именитой гимнастки вы не найдёте. Будучи школьницей, Ляйсан участвовала в соревнованиях в Швеции, где получила от другой девочки духи с простым названием – «Успех».

Так вот, этим «Успехом» Ляйсан брызгалась перед соревнованиями и искренне верила, что такая процедура приносит ей удачу. Но однажды духи разбились, после чего в жизни спортсменки действительно начались разные неудачи. Справиться с ними удалось лишь с помощью татуировки с названием тех самых духов. Хотите верьте, хотите нет, но «успех» вновь вернулся в жизнь Ляйсан.

Защита от порчи Ольги Бузовой

Бузова тоже сталкивалась с потерей своего талисмана. Однажды она лишилась красной нити из шерсти, которую много лет носила на запястье. Чтобы избавиться от возможных неприятностей, певица придумала себе новый амулет – серебряную булавку. Считается, что булавка (даже совершенно обычная) обладает «магической силой», способной защитить человека от сглаза. Если вдруг она почернеет – надо от «испорченного» талисмана избавляться, как и собирается поступить Ольга.

Матерный медиатор Сергея Шнурова

У одного из главных эпатажных музыкантов страны талисман простой – гитарный медиатор на цепочке, который артист получил от журналиста Александра Невзорова. На медиаторе красуется череп с нецензурной надписью из трёх букв. Неудивительно, что от Шнурова неудачи отгоняются матом, который сам артист не стесняется использовать в любых обстоятельствах.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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