Свидание на пожарной машине: скоротечный и яркий роман Кореневой и Миронова

Короткий роман Елены Кореневой с Андреем Мироновым оказался ярким событием в жизни актрисы, за которое она до сих пор благодарит судьбу.

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Слава пришла к Елене Кореневой после съёмок в картине Андрея Кончаловского «Романс о влюблённых». Потом были и другие фильмы: «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота», «Сибириада»…

Если о творческой жизни актрисы можно было не волноваться, то вот её личная жизнь складывалась далеко не так безоблачно. Трёхлетние отношения с Кончаловским закончились болезненным разрывом, который повлёк за собой череду коротких романов. И в этот список попал даже Андрей Миронов, которого наша героиня считала одним из лучших актёров всех времён.

Историю короткой, но яркой любви Елена рассказала в автобиографической книге «Идиотка». Знакомство с Мироновым случилось в 1977 году на съёмках телефильма «Между небом и землёй». Андрей как раз недавно развёлся, так что ничто не мешало ему начать новый роман.

«Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны меж собой», – такой цитатой актриса описывала начало их любовной истории. «Сердцеед» Миронов влюбился в «маленькую вредную козявку» (это слова самой Елены) и начал ухаживать за ней, вкладывая в это все силы.

Были и цветы, и рестораны, и красивые истории из актёрской жизни, а при встрече актёр целовал возлюбленной руки. Фантазии ему было не занимать: однажды Андрей приехал на свидание на настоящей пожарной машине! Такси поймать не смог, так что пришлось «импровизировать на ходу».

Столь необычный жест Елена восприняла двояко. С одной стороны, она гордилась своим избранником, сумевшим найти нестандартный подход к девушке. С другой – она не видела в Миронове «того самого», да и просто была не готова к долгим отношениям со столь ярким и непредсказуемым человеком.

Разрыв инициировал сам Андрей, причём сделал это с присущей ему лёгкостью и откровенность.

– Я понял — вы чистый человек с удивительной женской природой, но вас сломали, втиснули в форму, и вы уже ничего не можете с этим поделать, – честно признался избраннице Миронов.

Елена Коренева даже не смогла ничего ответить на такой выпад, но и огорчаться особо не стала. Она с честью приняла расставание, а спустя годы с большой благодарностью вспоминала скоротечный роман с Андреем Мироновым.

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