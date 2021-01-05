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Светлана Бондарчук рассказала о борьбе с «послепраздничными» килограммами
Анастасия ШИЛОВА   
05 Января 2021 г.
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Популярная телеведущая и главный редактор журнала «Hello!» Светлана Бондарчук в социальных сетях рассказала, как отметила новогодние праздники. Бизнесвумен вместе со своим новым мужем Сергеем Харченко решила отказаться от традиционных шумных гуляний.

Светлана Бондарчук рассказала о борьбе с «послепраздничными» килограммами


Вместо этого они поехали сначала на курорт в Дубай, а потом на Мальдивские острова. Но сам Новый год Светлана вместе с семьёй встретила в туристической деревне Верхние-Мандроги, которая находится под Санкт-Петербургом.

Бондарчук призналась, что за отпуск успела набрать лишние килограммы: «А всё потому, что «деревенские» повара очень вкусно готовят, особенно пирожки с морошкой». К счастью, все знают, что Светлана всегда дружила со спортом и даже после второго замужества Бондарчук не бросила занятия в фитнес-клубе, а наоборот, приобщила к этому Сергея, который к спорту относился довольно прохладно.

В соцсетях есть много видео, где пара активно работает на тренажёрах. С них даже стали брать пример близкие друзья - певица Валерия и Иосиф Пригожин. Продюсер стал качать пресс и оборудовал небольшой спортзал у себя дома. По его словам, Валерия тренируется регулярно, а вот он разленился, особенно в период самоизоляции, но всё равно старается поддерживать форму.

Светлана считает, что такой подход сильно мотивирует, потому что «сам позанимался и бросил», а наблюдая за другими, тренируешься более регулярно, несмотря на усталость и занятость.

Многие подписчицы Светланы жалуются, что тоже столкнулись с проблемой лишнего веса. Самые распространённые комментарии приблизительно одного содержания: «Временно не взвешиваюсь. Весы убрала под кровать». Светлана же старается всех подбодрить и даёт рекомендации, как правильно тренироваться.

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