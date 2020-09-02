Суд над Михаилом Ефремовым всё больше напоминает фарс…

Накануне состоялось очередное заседание по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов.

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Те, кто с самого начала следит за ходом следствия и суда, уже давно заметили, что всё происходящее сильно напоминает низкопробный спектакль. Участники действа, а именно – сам актёр и его адвокат Эльман Пашаев, постепенно теряют остатки совести и собственного достоинства. Такое ощущение, что «герои» решили сделать всё, чтобы похоронить всякое уважение россиян к некогда любимому актёру Ефремову.

Адвоката ещё можно понять – он всего лишь творчески подошёл к своим обязанностям, да и цель его очевидна – спасти клиента от тюрьмы. А вот чем руководствуется Михаил Олегович… тут, как говорят в народе, «без поллитры не разобраться».

Кстати о литрах. 31 августа в суде Ефремов откровенно признался, что незадолго до аварии выпил примерно бутылку водки. И почти сразу заявил, что почти ничего не помнит про тот день, потому что был смертельно пьян.

– Помню, что искал пиво. Не помню, откуда у меня в организме наркотики, может, это остаточные явления с других вечеринок, – сказал Ефремов, призвав суд не принимать его показания всерьез.

Также актёр прокомментировал тот факт, что первоначально он всё-таки признал свою вину в ДТП. По его словам, он сделал это с глубокого похмелья и под давлением СМИ. Сейчас же Михаил Олегович настаивает на том, что ничего не помнит, а виноватым быть не может, потому что пьяным за руль никогда не садился.

Но это ещё цветочки… в ходе того же заседания адвокат потерпевших Анна Бутырина попросила суд разрешить ей не вставать при ведении допроса из-за недостатка места. На что Ефремов выдал абсолютно театральную фразу: «На колени тогда! Или, ваша честь, пусть она ляжет здесь».

Что именно имел в виду актёр, предлагая адвокату потерпевшей (!) стороны встать на колени перед предполагаемым виновником гибели человека, представить сложно. Но слово ж – не воробей…

Судя по всему, на этот раз Ефремов так вжился в роль, что даже на вопрос, мог бы он продемонстрировать, как он был пристегнут, ответил, что его «съемочный день стоит слишком дорого». А потом и вовсе отказался отвечать на вопросы представителя потерпевших, сославших на 51 статью Конституции.

Уже известно, что следующее заседание суда по «делу Ефремова» состоится 3 сентября. На этот раз запланированы прения сторон, а также сторона обвинения запросит наказание для актёра. Может быть, услышав предполагаемый срок, Михаил Олегович станет вести себя хоть немного скромнее?.. Хотя после всего, что он уже сказал и сделал, в это как-то слабо верится.

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