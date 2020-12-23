Стас Михайлов не экономит на своём коллективе даже во время пандемии

Из-за карантина для многих наступили сложные времена, в том числе и для артистов. Не так давно в прессе появилась информация о том, что известный исполнитель Стас Михайлов перестал выплачивать зарплату своим сотрудникам.

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Об этом открыто заявил бывший гитарист Михайлова Слава Маркес. По его словам, многих сотрудников артист даже уволил, чтобы не платить им за работу.

Журналисты сразу же ухватились за эту новость и решили провести собственное расследование. Они связались с музыкантами, которые недавно вместе с певцом выступали на фестивале в Дубае. А те рассказали, что получают зарплату после каждого выступления, и Михайлов всегда старается выделять средства на премии для каждого музыканта. Так же обстоит дело и с другими сотрудниками: администраторами, осветителями, костюмерами и т. д.

По признанию многих работников, Михайлов - на редкость чуткий руководитель, и не раз выручал людей, попадавших в трудную ситуацию. Например, Роман Диденко, который уже много лет работает видеоинженером в команде Михайлова, рассказал, что когда у него возникли серьёзные проблемы со здоровьем, он понял, что без помощи не сможет пройти полный курс лечения. Поэтому решил обратиться к Михайлову, и тот сразу же распорядился, чтобы ему выдали нужную сумму.

Друзья и коллеги Стаса считают, что такие слухи распространяются специально, тем же Маркесом, чтобы «насолить» певцу. Кстати, отношения с гитаристом испортились после того, как он отказался участвовать в нескольких концертах, которые должны были состояться в Сибири. Таким отношением он очень сильно подвёл весь коллектив.

Так что работники уверяют, что у них всё в порядке и поводов для жалоб нет, тем более в нынешние времена. Если есть возможность, то они обязательно участвуют в выступлениях, а также снимаются на телевидении.

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