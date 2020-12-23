Стас Михайлов не экономит на своём коллективе даже во время пандемии

Из-за карантина для многих наступили сложные времена, в том числе и для артистов. Не так давно в прессе появилась информация о том, что известный исполнитель Стас Михайлов перестал выплачивать зарплату своим сотрудникам.
Об этом открыто заявил бывший гитарист Михайлова Слава Маркес. По его словам, многих сотрудников артист даже уволил, чтобы не платить им за работу.
Журналисты сразу же ухватились за эту новость и решили провести собственное расследование. Они связались с музыкантами, которые недавно вместе с певцом выступали на фестивале в Дубае. А те рассказали, что получают зарплату после каждого выступления, и Михайлов всегда старается выделять средства на премии для каждого музыканта. Так же обстоит дело и с другими сотрудниками: администраторами, осветителями, костюмерами и т. д.
По признанию многих работников, Михайлов - на редкость чуткий руководитель, и не раз выручал людей, попадавших в трудную ситуацию. Например, Роман Диденко, который уже много лет работает видеоинженером в команде Михайлова, рассказал, что когда у него возникли серьёзные проблемы со здоровьем, он понял, что без помощи не сможет пройти полный курс лечения. Поэтому решил обратиться к Михайлову, и тот сразу же распорядился, чтобы ему выдали нужную сумму.
Друзья и коллеги Стаса считают, что такие слухи распространяются специально, тем же Маркесом, чтобы «насолить» певцу. Кстати, отношения с гитаристом испортились после того, как он отказался участвовать в нескольких концертах, которые должны были состояться в Сибири. Таким отношением он очень сильно подвёл весь коллектив.
Так что работники уверяют, что у них всё в порядке и поводов для жалоб нет, тем более в нынешние времена. Если есть возможность, то они обязательно участвуют в выступлениях, а также снимаются на телевидении.
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