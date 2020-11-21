Старшая дочь Григория Лепса представила родителям будущего мужа

Многие молодые люди испытывают трудности, когда представляют своих избранников родителям. А если твои мама или отец – звёзды шоу-бизнеса, то сделать это ещё сложнее.

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Вот и старшая дочь Григория Лепса Инга довольно долго не могла найти себе жениха. По её словам, отец для неё является авторитетом во всём, поэтому она искала кого-то похожего на папу.

Кстати, у артиста три дочери, поэтому знакомства с будущими зятьями у него ещё впереди. Инга родилась от первого брака со Светланой Дубинский. А вот дочери Ева, Николь и сын Иван – дети от второго брака с Анной Шаплыковой.

Лепс в интервью неоднократно заявлял, что требования к зятю у него очень простые, «лишь бы был нормальным и достойным человеком, а всё остальное приложится». Однажды он даже пошутил: «Главное, чтобы потом этого зятя кормить не пришлось. И так на моей шее висит целая куча детей. Если ещё зять будет, с которого нефиг взять…».

Но к счастью, пока опасения знаменитого отца не оправдываются. На данный момент Инга состоит в отношениях с режиссёром Михаилом Плутахиным, с которым познакомилась во время съёмок фильма. Инга после учёбы в одной из киношкол США пишет сценарии для полнометражных фильмов и ставит спектакли. Также она работает над созданием платформы для начинающих актёров, где будут проходить мастер-классы от звёзд первой величины. А её избранник помогает Инге во всём. Только вот когда молодые решат узаконить свои нежные отношения – пока не сообщается.

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