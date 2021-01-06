Сквозь тернии: сложный творческий путь Николая Цискаридзе

О жестокости мира балета слышали многие из нас, и живым доказательством неадекватной конкуренции в этой творческой сфере стал Николай Цискаридзе. Он в одиночку боролся со своими злопыхателями, справился с травлей и сумел стать одним из главных артистов современности.

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Маленький Коля стал настоящим новогодним подарком для его матери Ламары. Врачи поставили женщине страшный диагноз – бесплодие. Но чудо всё-таки свершилось, и в канун Нового 1974 года у женщины появился сын.

Мальчика воспитывали мама, отчим и няня. Родным отцом Коли оказался брат его соседки, но мужчина, судя по всему, об этом факте даже не знал.

Рос парень в семье адвокатов и прокуроров, где уже заранее определили его будущее. Николай даже получил красный диплом магистра Московской государственной юридической академии, но связывать свою судьбу с правом всё же не стал.

А всё дело в балете «Жизель», в который Коля влюбился ещё в раннем возрасте.

– Я поступил в московское училище с третьего раза, потому что в СССР давали квоты от каждой республики, и национальным кадром я уже стать не мог из-за «блатных». После третьего класса меня приняли, и я закончил как лучший ученик на курсе у гениального Петра Пестова, – рассказывал Цискаридзе.

Учёба у Пестова оказалась очень непростой. Преподаватель был максимально жёстким, не давал своим ученикам продохнуть, а любимчика Цискаридзе и вовсе доводил до истерик. Впрочем, это были ещё цветочки, которые помогли Николаю закалить характер. Настоящая травля началась, когда наш герой попал в Большой театр.

Цискаридзе взял на работу балетмейстер Юрий Григорович, он же давал талантливому парню самые впечатляющие роли. Но когда наставник уезжал из города, Николай лишался всего – его просто заменяли другими танцовщиками!

Сломить целеустремлённого Цискаридзе не удалось. Первые годы в Большом он наслаждался своей профессией, которая приносила не только много денег, но и много удовольствия. Омрачила это счастье лишь смерть матери в 1994-м году.

А уже после этой трагедии Цискаридзе задумался о будущем. Он понимал, что со своими талантом и усердием может пробиться на вершину балетного искусства… если, конечно, ему позволят.

В театре свои интересы продвигали «кланы артистов», которые не пускали к успеху «чужих» танцоров. Нередко такие люди даже подставляли неугодных, чтобы максимально усложнить им творческую жизнь. Травле подвергалась в том числе Анастасия Волочкова, на защиту которой встал уже испытавший на себе все эти трудности Цискаридзе.

Опять же, задавить Николая не удалось. Даже травма колена в начале 2000-х, после которой артисту пришлось ещё долго бороться с осложнениями, не помешала его карьере. Его спасли не только собственные силы, но и подруга Галина Казноб, которая бросила все дела ради заботы о больном товарище.

В итоге Цискаридзе удалось прославиться. Он танцевал в «Лебедином озере», «Корсаре», стал настоящей звездой «Щелкунчика», а потом покинул Большой театр. Дело даже не в негативной обстановке, а в банальном обещании. Когда-то артист заявил своему наставнику Пестову, что уёдет из театра после 21 года трудов. К такому возрасту, отмечал Николай, любой потеряет форму. И хотя после этого срока он всё ещё мог блистать на сцене, своё обещание артист сдержал.

Впрочем, есть и другая версия произошедшего. В 2013-м году было совершено нападение на худрука Большого Сергея Филина – его облили кислотой. Николай оказался в списке подозреваемых, ведь он часто конфликтовал с руководителем театра. Позже обвинения с него были сняты из-за наличия алиби, но остановить злопыхателей было уже невозможно.

К тому же из-за постоянной критики со стороны Цискаридзе руководство объявило ему несколько выговоров, а потом и вовсе отказалось продлевать с ним контракт.

– У меня нет сожаления по поводу ухода из Большого, – признавался артист. – Мне многие звонили, предлагали поддержку. Это приятно. Некоторые говорили, мол, сам дурак. Что ж, это их мнение... Я не жертва, не пострадавший, я знал, на что иду и с кем имею дело. Смотреть на безобразие мне не хочется. Видеть, как талантливых уничтожают, а на сцену выходят люди с веслами, я не могу. Пусть без меня.

Обидчики Николая позже пытались извиняться перед ним, только вот делать это публично почему-то отказывались. А вот вся травля велась на глазах у целой страны, и этого недоброжелатели совсем не стеснялись.

Талантливый и опытный артист быстро нашёл работу после ухода из Большого театра. Он стал исполняющим обязанности ректора Академии русского балета имени Вагановой. Интересно, что в уставе этого вуза было одно, казалось бы, нерушимое правило: все преподаватели должны были окончить петербургское учебное заведение, а Николай учился в другом месте. Но это не помешало большинству проголосовать за Цискаридзе, так что он стал важной частью академии.

О любовных отношениях Николая почти ничего неизвестно, но и здесь нашлось место скандалам. В минувшем году 19-летний Тимур Акперов назвал себя сыном танцовщика. В доказательство он привёл некие документы, а ещё упорно настаивал на внешнем сходстве с Цискаридзе. Парень рассказывал «реальные» истории, которые никак не задевали самого Николая: артист просто не обращал внимания на эту ситуацию.

В итоге Тимур отказался от своих слов и неожиданно обвинил во всём Гогена Солнцева. Тот якобы поделился ложной информацией об артисте, чтобы его же порадовать!

– Чтобы у него был такой уже готовый, воспитанный, ухоженный сын, как я. А дальше мне пришлось сыграть свою актерскую роль в интернете. Да, это был хайп, но хочу сказать только одно: я не хотел никому навредить!, – заявил Тимур.

Своей любовью Николай Цискаридзе готов делиться только с балетом. О детях артист тоже не думает, ведь у него уже есть, пусть даже не родные, но всё-таки дорогие «отпрыски» – это его ученики, о которых внимательный преподаватель заботится прежде всего.

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