Сколько получают Геннадий Хазанов, Надежда Бабкина и другие руководители московских театров?

Деятели культуры и шоу-бизнеса продолжают отчитываться перед налоговой инспекцией и подавать свои декларации о доходах. На этот раз департамент культуры опубликовал информацию о заработках руководителей московских театров.

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Самым богатым в этом списке оказался всемирно известный скрипач Владимир Спиваков. Его доход составил без малого 90 млн рублей. На втором месте известный юморист Геннадий Хазанов, который сейчас возглавляет Театр эстрады, названный в его честь. Поданную им декларацию подытожила сумма в 64,5 млн рублей. К удивлению многих, почётное третье место досталось театру «Русская песня» во главе с популярной певицей Надеждой Бабкиной. Её заработок оказался намного скромнее, всего 34,8 млн рублей.

Необходимо отметить, что эти суммы учитывают не только на доходы в театре (зарплата, гонорары от гастролей), сюда входит и коммерческая деятельность которую ведёт театр, а также другие виды заработка. Например, рекламные контракты, как у Надежды Бабкиной. Её театральная зарплата колеблется от 15 до 20 млн в год.

Также в список попали знаменитые актёры, выполняющие и административную работу. Кирилл Серебряков с суммой в 25,6 млн рублей, которые он заработал в «Гоголь-центре». Владимир Машков в Театре Олега Табакова за год получил 25,5 млн рублей. Также в этой компании можно обнаружить и супруга Ксении Собчак, Константина Богомолова с его заработком в 19 млн рублей. Замыкает список руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков с суммой в 11,6 млн рублей.

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