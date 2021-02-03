Сын Олега Табакова заговорил о своей смерти

Сын легендарного актёра Олега Табакова Павел в свои 25 лет уже успел сняться во многих полнометражных фильмах и телесериалах. Хотя когда-то молодой человек долго думал, прежде чем решиться продолжать актёрскую династию.
Напомним, что мать Павла – Марина Зудина, тоже актриса. Во многих интервью парень говорил, что прекрасно понимает, как тяжело ему будет, ведь все невольно сравнивают его с отцом. Сам Павел считает, что отец был великим актёром, и ему вряд ли удастся достичь такого же уровня мастерства. Поэтому он решил, кроме актёрского образования, получить диплом продюсера, чтобы досконально знать, как устроена жизнь театра вне сцены.
Сейчас Павел снимается в нескольких проектах, например, на телеканале ТНТ скоро состоится премьера телесериала «Полёт». Основные события разворачиваются вокруг нескольких сотрудников юридического отдела строительной компании, которые в спешке перепутали аэродром и опоздали на самолёт, потерпевший крушение. После этого в их жизни наступают кардинальные перемены.
На одной из презентаций сериала Павел сильно удивил журналистов, заявив, что знает, какой будет его смерть в реальной жизни: «Я знаю, как умру – меня собьёт машина».
Как признался Табаков-младший, на самолётах летать он всё равно не боится, а насчёт автомобилей – это абсолютная правда. По его словам, он уже несколько раз попадал в ситуации, когда кто-то из знакомых в буквальном смысле вытаскивал его из-под колёс: «Я на что-то отвлекался, и тут появлялась машина, хотя несколько секунд назад дорога была пустой».
Но несмотря на опасные «знаки судьбы», Павел сохраняет оптимизм и верит в будущее. «Бесполезно бороться с тем, что предначертано», – считает артист.
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