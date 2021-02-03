ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Сын Олега Табакова заговорил о своей смерти
Анастасия ШИЛОВА   
03 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Сын легендарного актёра Олега Табакова Павел в свои 25 лет уже успел сняться во многих полнометражных фильмах и телесериалах. Хотя когда-то молодой человек долго думал, прежде чем решиться продолжать актёрскую династию.

Сын Олега Табакова заговорил о своей смерти


Напомним, что мать Павла – Марина Зудина, тоже актриса. Во многих интервью парень говорил, что прекрасно понимает, как тяжело ему будет, ведь все невольно сравнивают его с отцом. Сам Павел считает, что отец был великим актёром, и ему вряд ли удастся достичь такого же уровня мастерства. Поэтому он решил, кроме актёрского образования, получить диплом продюсера, чтобы досконально знать, как устроена жизнь театра вне сцены.

Сейчас Павел снимается в нескольких проектах, например, на телеканале ТНТ скоро состоится премьера телесериала «Полёт». Основные события разворачиваются вокруг нескольких сотрудников юридического отдела строительной компании, которые в спешке перепутали аэродром и опоздали на самолёт, потерпевший крушение. После этого в их жизни наступают кардинальные перемены.

На одной из презентаций сериала Павел сильно удивил журналистов, заявив, что знает, какой будет его смерть в реальной жизни: «Я знаю, как умру – меня собьёт машина».

Как признался Табаков-младший, на самолётах летать он всё равно не боится, а насчёт автомобилей – это абсолютная правда. По его словам, он уже несколько раз попадал в ситуации, когда кто-то из знакомых в буквальном смысле вытаскивал его из-под колёс: «Я на что-то отвлекался, и тут появлялась машина, хотя несколько секунд назад дорога была пустой».

Но несмотря на опасные «знаки судьбы», Павел сохраняет оптимизм и верит в будущее. «Бесполезно бороться с тем, что предначертано», – считает артист.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 