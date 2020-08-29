Сын Дмитрия Нагиева: «Я не хочу ширпотребством заниматься»

Кириллу Нагиеву пришлось с самого раннего детства терпеть излишнее внимание публики. Сейчас он уже сам обращает на себя взгляды тысяч поклонников, но всё-таки старается лишний раз не «отсвечивать» в показушных телешоу.
Кирилл Нагиев к своим 30-ти годам успел заработать собственную армию поклонников. Ради своей карьеры и любимых фанатов актёр трудится не покладая рук: он и в кино успевает сниматься, и на площадках аж трёх театров играть!
При этом он утверждает, что добился успеха без помощи своего звёздного отца. Хотя одними словами сложно переубедить людей, которые раз за разом пытаются убедить окружающих в обратном.
В то же время, замечает Кирилл, участвовать в каких-то шоу ради поддержания славы он не желает.
– Я не хочу ширпотребством заниматься ни в кино, ни в литературе — ни в чем, – с уверенностью заявил Нагиев-младший. – Я это для себя делаю, не ради хайпа. Отказался от всех сезонов «Холостяка». Каждый раз они сперва звонят мне, но я не хочу. Эти «Звезды на льду», «Звезды в аду»… Не хочу сидеть на этих передачах, быть связанным как-то с телевизором. Ни разу в жизни не снимался с отцом. Я никогда не хотел, чтобы кто-то даже подумал, что меня протежируют или я зажравшийся. Нет, я вырос в Купчино, как и все.
Больше всего Кирилл любит участвовать в детских спектаклях. По его мнению, только юные зрители способны быть действительно честными критиками. Их просто невозможно обмануть, замечает актёр.
– Если ты плохо играешь, они не поверят, что ты волк — и все, – уверен Кирилл.
На таких спектаклях наибольшим наслаждением для Нагиева-младшего становятся аплодисменты юной публики. Так, признаётся актёр, он приносит пользу обществу, что для него намного важнее остальных мелочей жизни.
Вдобавок ко всему прочему Кирилл начал всерьёз думать о музыкальной карьере. Уже три года он оттачивает мастерство диджея и надеется продолжать эту добрую традицию.
Свою любовь Нагиев-младший отыскал вдалеке от мира актёрского творчества. Его девушка Юлия занимается активным спортом и часто путешествует вместе со своим избранником.
– Она училась на графического дизайнера и подрабатывала — танцевала go-go в ночных клубах. Сейчас работает по специальности, – рассказала о Юлии её подруга.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Болезни сердца будем определять... по селфи!
Отправка врачу селфи может быть дешевым и простым способом выявления сердечных заболеваний.
-
Сын Дмитрия Нагиева: «Я не хочу ширпотребством заниматься»
Кириллу Нагиеву пришлось с самого раннего детства терпеть излишнее внимание публики. Сейчас он уже сам обращает на себя взгляды тысяч поклонников, но всё-таки старается лишний раз не «отсвечивать» в показушных телешоу.
-
Сколько должен вешать рюкзак внука-первоклашки?
Рюкзак первоклассника вместе с учебниками и письменными принадлежностями должен весить не более 2,2 килограмма, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
-
Бали останется закрытым для российских туристов до конца года
Индонезийский остров Бали будет закрыт для иностранных туристов до конца 2020 года. Ситуация с распространением коронавируса пока не позволяет популярному курорту принимать гостей из-за рубежа.
-
В Москве на двух линиях метро снизят стоимость проезда
В Москве снизят стоимость проезда на «фиолетовой» и «розовой» ветках метро. Эксперимент начнется в сентябре, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
-
Мария Максакова решила проверить своё родство с Иосифом Сталиным и сдала ДНК
Оперная дива Мария Максакова публично прошла ДНК-тест, чтобы установить свое родство с вождем СССР Иосифом Сталиным. Звезда уверяет, что не претендует на наследство в качестве родственницы Сталина, а действует исключительно из желания узнать свою настоящую родословную.
-
Путин счел безработицу одной из главных проблем в стране
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым заявил, что одной из главных проблем в стране является безработица.
-
Ученые разгадали 500-летнюю загадку о сердце от Леонардо да Винчи
Ученые смогли определить роль сети мышечных волокон на внутренней поверхности сердца. Впервые этим вопросом около 500 лет назад задался еще Леонардо да Винчи.
-
В Эстонии лихачей приводят в чувства «успокоительными» остановками
В Эстонии нарушителям скоростного режима предложат вместо штрафа постоять 45 минут на обочине и успокоиться. Правительство согласовало поправки в закон о наказании за незначительное превышение скорости.
-
Борис Ельцин: чего мы не знаем о первом президенте России?
Сегодняшняя подборка интересностей культурного Интернета будет необычной, ведь мы поговорим о крайне неоднозначном и не менее значимом для нашей страны политическом деятеле – Борисе Николаевиче Ельцине. Давайте же узнаем побольше о жизни первого президента России и культурно-политических феноменах ушедшей эпохи.
-
В этом году родители в школу — ни на шаг!
Школы в этом году станут недоступны для родителей. Пускать их туда будут только при необходимости. Родительские собрания будут проводиться в онлайн-режиме.
-
Внучка Александры Назаровой хорошо учится, но до сих пор скучает по бабушке
Совсем недавно родственники и друзья вспоминали актрису Александру Назарову, которая ушла из жизни год назад после продолжительной болезни.
-
На юге Дальнего Востока и в Сибири пройдут сильные ливни
В ряде российских регионов в ближайшие дни пройдут сильные ливни. Это касается территорий юга Дальнего Востока и Сибири, рассказали в Гидрометцентре России.
-
Прокуроры заинтересовались талонами на воду в Поморье
Генпрокуратура России организовала проверку сведений об обеспечении питьевой водой жителей Архангельской области.
-
Мошенники выманили крупную сумму денег у экс-супруги Михаила Ефремова
Бывшая жена актера Михаила Ефремова, артистка Елена Гольянова стала жертвой мошенников.
-
Психоневрологический интернат: как там живется? Двухнедельный опыт волонтера
Пандемия коронавируса должна кардинально поменять ситуацию с российскими интернатами, так как они опасны для жизни из-за скученности подопечных.
-
«Солдатские матери» о дедовщине армии: стало еще хуже!
В Минобороны отчитались о том, что полностью искоренили дедовщину. В правдивости слов засомневались многие. Сомнения подтвердила ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова: никуда она не делась, даже хуже стало!
-
Михаил Саакашвили возвращается в Грузию. Там ему грозят тюрьмой
Экс-президент Грузии, возглавляющий сейчас комитет реформ на Украине, Михаил Саакашвили объявил о намерении вернуться на родину. Вот только в Грузии его не очень-то и ждут...
-
Елена Малышева рассказала, как нужно спать, чтобы точно выспаться
Известная российская телеведущая и врач Елена Малышева показала свою спальню и рассказала о методах нормализации сна.
-
Из музея в Нидерландах в третий раз похитили картину про мальчиков с пивом
В Нидерландах из музея Хофьи ван Арден в городе Лердам украли картину голландского художника золотого века Франса Халса «Два смеющихся мальчика с кружкой пива».