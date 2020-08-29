Сын Дмитрия Нагиева: «Я не хочу ширпотребством заниматься»

Кириллу Нагиеву пришлось с самого раннего детства терпеть излишнее внимание публики. Сейчас он уже сам обращает на себя взгляды тысяч поклонников, но всё-таки старается лишний раз не «отсвечивать» в показушных телешоу.

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Кирилл Нагиев к своим 30-ти годам успел заработать собственную армию поклонников. Ради своей карьеры и любимых фанатов актёр трудится не покладая рук: он и в кино успевает сниматься, и на площадках аж трёх театров играть!

При этом он утверждает, что добился успеха без помощи своего звёздного отца. Хотя одними словами сложно переубедить людей, которые раз за разом пытаются убедить окружающих в обратном.

В то же время, замечает Кирилл, участвовать в каких-то шоу ради поддержания славы он не желает.

– Я не хочу ширпотребством заниматься ни в кино, ни в литературе — ни в чем, – с уверенностью заявил Нагиев-младший. – Я это для себя делаю, не ради хайпа. Отказался от всех сезонов «Холостяка». Каждый раз они сперва звонят мне, но я не хочу. Эти «Звезды на льду», «Звезды в аду»… Не хочу сидеть на этих передачах, быть связанным как-то с телевизором. Ни разу в жизни не снимался с отцом. Я никогда не хотел, чтобы кто-то даже подумал, что меня протежируют или я зажравшийся. Нет, я вырос в Купчино, как и все.

Больше всего Кирилл любит участвовать в детских спектаклях. По его мнению, только юные зрители способны быть действительно честными критиками. Их просто невозможно обмануть, замечает актёр.

– Если ты плохо играешь, они не поверят, что ты волк — и все, – уверен Кирилл.

На таких спектаклях наибольшим наслаждением для Нагиева-младшего становятся аплодисменты юной публики. Так, признаётся актёр, он приносит пользу обществу, что для него намного важнее остальных мелочей жизни.

Вдобавок ко всему прочему Кирилл начал всерьёз думать о музыкальной карьере. Уже три года он оттачивает мастерство диджея и надеется продолжать эту добрую традицию.

Свою любовь Нагиев-младший отыскал вдалеке от мира актёрского творчества. Его девушка Юлия занимается активным спортом и часто путешествует вместе со своим избранником.

– Она училась на графического дизайнера и подрабатывала — танцевала go-go в ночных клубах. Сейчас работает по специальности, – рассказала о Юлии её подруга.

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