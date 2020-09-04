Сын Анастасии Заворотнюк покоряет сердца молодых поклонниц

Прошёл почти год с момента, когда все узнали о тяжелом заболевании известной актрисы Анастасии Заворотнюк. За это время было очень много различных слухов - от самых трагических до заявлений о якобы выздоровления звёзды.

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Что происходит на самом деле, общественности так и не удалось узнать. Родственники Анастасии категорически отказываются от интервью даже для самых известных изданий и телеканалов. Старшая дочь актрисы Анна иногда пишет короткие заметки в своих социальных сетях о ситуации в семье, а вот остальные близкие Заворотнюк не являются активными пользователями интернетом. Однако несколько дней назад сын актрисы Майкл в Инстаграме выложил свои новые фотографии.

Фото 20-летнего Майкла произвели настоящий фурор, особенно у подростковой аудитории. Несколько лет молодой человек жил в Соединённых Штатах, где изучал английский язык, но потом вернулся, чтобы в трудный момент быть вместе с семьёй. Многие отмечают, что он сильно похож на маму. Сейчас молодой человек - студент МГИМО, где изучает право. По его признанию, он мечтает об актёрской карьере.

У Майкла даже появились свои поклонницы, которые предлагают ему дружбу и более серьезные отношения. Они тоже надеются, что парень станет актёром. «Совсем скоро будешь играть на сцене и собирать огромные залы. Мама тобой будет гордиться», — пишут в соцсетях очарованные фанатки.

По словам друзей Заворотнюк, сама актриса сейчас находится дома, но продолжает лечение и реабилитацию. Сколько времени это займёт, пока сказать трудно. Все желают ей скорейшего выздоровления и возвращения на работу - к радости многочисленных поклонников.

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