Сергей Соседов прокомментировал очередной скандал со «звездными наследниками» на шоу «Голос.Дети»

Сергей Соседов, как истинный музыкальный критик, успевает следить за всем, что происходит в мире шоу-бизнеса. И конечно же, он в курсе происходящего на конкурсе «Голос.Дети», где на днях разразился очередной скандал.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Одной из участниц конкурса стала дочь известного певца Трофима (он же – Сергей Трофимов, исполнитель шансона и авторских композиций). И разумеется, многие телезрители и пользователи социальных сетей увидели в этом протекцию звёздного отца.

Соседов поддержал претензии публики. Он считает, что все дети должны быть в равных условиях, а это невозможно, когда члены жюри оценивают ребёнка своего коллеги. «Это как принц и нищий», – прокомментировал критик. У таких участников всегда будет больше шансов, чем у детей «из народа», считает Соседов.

Ещё больше его возмутило, что на всё это продюсеры Первого канала не обращают никакого внимания. По его словам, это, скорее всего, делается ради рейтинга телепередачи – ну кто же будет смотреть шоу, в котором участвуют лишь неизвестные публике дети?

В своих комментариях Сергей Васильевич дошёл даже до того, что «проталкивание» своих чад известными родителями предложил приравнивать к нарушению закона и дисквалифицировать таких участников.

Нужно отметить, что 12-летняя Елизавета Трофимова действительно очень талантливый ребёнок. После её безупречного исполнения композиции Стиви Уандера «Overjoyed», все члены жюри повернулись к участнице, но Елизавета захотела, чтобы её наставником стал Егор Крид.

Ведущий шоу Дмитрий Нагиев даже пошутил: «Вы вдруг поворачиваетесь втроём. И как нам доказать опять, что мы повернулись, потому что это талантливый человек?». Звёзды, сидящие в жюри, прекрасно понимают, что теперь критика в их адрес будет звучать ещё долго, но проигнорировать талант они тоже не смогли.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...