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Сергей Соседов прокомментировал очередной скандал со «звездными наследниками» на шоу «Голос.Дети»
Анастасия ШИЛОВА   
10 Марта 2021 г.
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Сергей Соседов, как истинный музыкальный критик, успевает следить за всем, что происходит в мире шоу-бизнеса. И конечно же, он в курсе происходящего на конкурсе «Голос.Дети», где на днях разразился очередной скандал.

 

Сергей Соседов прокомментировал очередной скандал со «звездными наследниками» на шоу «Голос.Дети»

 


Одной из участниц конкурса стала дочь известного певца Трофима (он же – Сергей Трофимов, исполнитель шансона и авторских композиций). И разумеется, многие телезрители и пользователи социальных сетей увидели в этом протекцию звёздного отца.

Соседов поддержал претензии публики. Он считает, что все дети должны быть в равных условиях, а это невозможно, когда члены жюри оценивают ребёнка своего коллеги. «Это как принц и нищий», – прокомментировал критик. У таких участников всегда будет больше шансов, чем у детей «из народа», считает Соседов.

Ещё больше его возмутило, что на всё это продюсеры Первого канала не обращают никакого внимания. По его словам, это, скорее всего, делается ради рейтинга телепередачи – ну кто же будет смотреть шоу, в котором участвуют лишь неизвестные публике дети?

В своих комментариях Сергей Васильевич дошёл даже до того, что «проталкивание» своих чад известными родителями предложил приравнивать к нарушению закона и дисквалифицировать таких участников.

Нужно отметить, что 12-летняя Елизавета Трофимова действительно очень талантливый ребёнок. После её безупречного исполнения композиции Стиви Уандера «Overjoyed», все члены жюри повернулись к участнице, но Елизавета захотела, чтобы её наставником стал Егор Крид.

Ведущий шоу Дмитрий Нагиев даже пошутил: «Вы вдруг поворачиваетесь втроём. И как нам доказать опять, что мы повернулись, потому что это талантливый человек?». Звёзды, сидящие в жюри, прекрасно понимают, что теперь критика в их адрес будет звучать ещё долго, но проигнорировать талант они тоже не смогли.

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