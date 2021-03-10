Сергей Соседов прокомментировал очередной скандал со «звездными наследниками» на шоу «Голос.Дети»

Сергей Соседов, как истинный музыкальный критик, успевает следить за всем, что происходит в мире шоу-бизнеса. И конечно же, он в курсе происходящего на конкурсе «Голос.Дети», где на днях разразился очередной скандал.
Одной из участниц конкурса стала дочь известного певца Трофима (он же – Сергей Трофимов, исполнитель шансона и авторских композиций). И разумеется, многие телезрители и пользователи социальных сетей увидели в этом протекцию звёздного отца.
Соседов поддержал претензии публики. Он считает, что все дети должны быть в равных условиях, а это невозможно, когда члены жюри оценивают ребёнка своего коллеги. «Это как принц и нищий», – прокомментировал критик. У таких участников всегда будет больше шансов, чем у детей «из народа», считает Соседов.
Ещё больше его возмутило, что на всё это продюсеры Первого канала не обращают никакого внимания. По его словам, это, скорее всего, делается ради рейтинга телепередачи – ну кто же будет смотреть шоу, в котором участвуют лишь неизвестные публике дети?
В своих комментариях Сергей Васильевич дошёл даже до того, что «проталкивание» своих чад известными родителями предложил приравнивать к нарушению закона и дисквалифицировать таких участников.
Нужно отметить, что 12-летняя Елизавета Трофимова действительно очень талантливый ребёнок. После её безупречного исполнения композиции Стиви Уандера «Overjoyed», все члены жюри повернулись к участнице, но Елизавета захотела, чтобы её наставником стал Егор Крид.
Ведущий шоу Дмитрий Нагиев даже пошутил: «Вы вдруг поворачиваетесь втроём. И как нам доказать опять, что мы повернулись, потому что это талантливый человек?». Звёзды, сидящие в жюри, прекрасно понимают, что теперь критика в их адрес будет звучать ещё долго, но проигнорировать талант они тоже не смогли.
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