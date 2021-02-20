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Сергей Пенкин снова интригует – и снова детьми!
Анастасия ШИЛОВА   
20 Февраля 2021 г.
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Недавно известный певец Сергей Пенкин отпраздновал свой 60-летний юбилей. Обычно он всегда сдержанный и немногословный, особенно, когда ему задают вопросы о личной жизни. Однако на этот раз Пенкин решил рассказать о том, что у него якобы есть наследник.

 

Сергей Пенкин снова интригует – и снова детьми!

 


Называть имя ребёнка артист не стал, но признался, что его появление на свет – это «последствия» скоротечного романа с одной известной певицей. «Мы с ней вместе работали в гостинице «Космос», – заявил артист.

Журналисты очень быстро выяснили, что ребёнок у Сергея Михайловича действительно есть, но артист не поддерживает с ним отношений.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай, когда Пенкин интригует поклонников наличием не известных широкой публике отпрысков. Несколько лет назад на премьере мультфильма «Холодное сердце ll» певец выложил в социальных сетях фотографию с двумя девочками и написал, что пришёл в кинотеатр со «своими» детьми: «Знакомьтесь, мои Эльза и Анна». Многие фанаты тогда сильно удивились подобному заявлению. К счастью или сожалению, но никому так и не удалось выяснить, действительно ли это дети артиста – или фото было подписано подобным образом только для привлечения внимания.

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