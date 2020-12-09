ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
События сферы азарта: новые слоты от Playson и Wazdan, лотереи в Латвии и Киргизии и новости от 777igra.com
-playson-wazdan-
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Сергей Безруков рассказал о новых ролях, продолжении «Бригады» и своих родительских тревогах
Анастасия ШИЛОВА   
09 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Суперзвезда российского кинематографа Сергей Безруков в последнее время редко балует своих почитателей новыми ролями. Хейтеры артиста считают, что карьера Безрукова пошла на спад, и режиссёры больше не предлагают ему ролей.

Сергей Безруков рассказал о новых ролях, продолжении «Бригады» и своих родительских тревогах


На самом деле всё оказалось с точностью до наоборот. В интервью актёр рассказал, что решил отказываться от всех фильмов, где ему предлагают сыграть отрицательного героя или где есть слишком откровенные сцены. По его словам, кино должно подавать хороший пример: «Я всегда думаю, что это посмотрят мои дети».

Также он переживает, что они подумают, когда через несколько лет посмотрят сериал «Бригада». Наверное, считает актёр, они очень удивятся, узнав, что их отец играл и «такое». При этом Безруков считает, что в его фильмографии есть более достойные работы, например, роли Есенина, Пушкина. Однако при этом артист рад, что сыграл Сашу Белого. По его мнению, создателям сериала удалось очень правдиво передать атмосферу эпохи, в которой жила целая страна.

Что касается слухов о продолжении сериала, периодически появляющихся в прессе, то актёр считает, что сиквел не может быть успешным. Он уверен, что нельзя перенести всех героев в современную реальность, сохранив их настоящую суть. «Нужно менять героя, но люди это не примут», - поделился своими мыслями Безруков.

Также он отметил, что творческих предложений у него сейчас вполне достаточно, но он старается так планировать свой график, чтобы можно было уделять время и семье. Напомним, что сейчас Сергей воспитывает двоих детей в браке с актрисой Анной Матисон, однако не забывает поддерживать и двоих внебрачных детей. Кроме того, много сил и времени уходит на административную работу в Губернском театре, руководителем которого он является с 2013 года. По словам актёра, это не даёт прибыли, но он без этого не может, так как театр - это его призвание.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 