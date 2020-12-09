Сергей Безруков рассказал о новых ролях, продолжении «Бригады» и своих родительских тревогах

Суперзвезда российского кинематографа Сергей Безруков в последнее время редко балует своих почитателей новыми ролями. Хейтеры артиста считают, что карьера Безрукова пошла на спад, и режиссёры больше не предлагают ему ролей.

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На самом деле всё оказалось с точностью до наоборот. В интервью актёр рассказал, что решил отказываться от всех фильмов, где ему предлагают сыграть отрицательного героя или где есть слишком откровенные сцены. По его словам, кино должно подавать хороший пример: «Я всегда думаю, что это посмотрят мои дети».

Также он переживает, что они подумают, когда через несколько лет посмотрят сериал «Бригада». Наверное, считает актёр, они очень удивятся, узнав, что их отец играл и «такое». При этом Безруков считает, что в его фильмографии есть более достойные работы, например, роли Есенина, Пушкина. Однако при этом артист рад, что сыграл Сашу Белого. По его мнению, создателям сериала удалось очень правдиво передать атмосферу эпохи, в которой жила целая страна.

Что касается слухов о продолжении сериала, периодически появляющихся в прессе, то актёр считает, что сиквел не может быть успешным. Он уверен, что нельзя перенести всех героев в современную реальность, сохранив их настоящую суть. «Нужно менять героя, но люди это не примут», - поделился своими мыслями Безруков.

Также он отметил, что творческих предложений у него сейчас вполне достаточно, но он старается так планировать свой график, чтобы можно было уделять время и семье. Напомним, что сейчас Сергей воспитывает двоих детей в браке с актрисой Анной Матисон, однако не забывает поддерживать и двоих внебрачных детей. Кроме того, много сил и времени уходит на административную работу в Губернском театре, руководителем которого он является с 2013 года. По словам актёра, это не даёт прибыли, но он без этого не может, так как театр - это его призвание.

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