ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Семье Александра Малинина самоизоляция пошла на пользу
Анастасия ШИЛОВА   
24 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Карантин, кроме всех неудобств, дал ещё и возможность по-новому посмотреть на свой образ жизни и привычки домочадцев. Жена известного певца Александра Малинина Эмма в одном из интервью рассказала, как они проводили вынужденные «каникулы».

Семье Александра Малинина самоизоляция пошла на пользу


Малинин, как и большинство артистов, полностью остановил свою гастрольную деятельность и работу в студии звукозаписи. Эмма была этому очень рада, так как наконец-то появилась возможность полноценно отдохнуть всей семьёй.

Александр и Эмма в браке уже более 30 лет, но только сейчас выяснилось, что певец, вдобавок ко всему, ещё и отличный хозяин! В случае необходимости он сам может починить многие вещи и приборы. Особенно это стало актуальным после того, как их помощники по домашним делам ушли на карантин, и звёздной семье пришлось «привыкать к самостоятельности».

Например, в загородном доме, где сейчас проживает семья Малинина, есть небольшой сад. Александр, вооружившись инструментами, сам подрезал заросшие кустарники и спилил засохшие ветки на деревьях. По его словам, он всегда любил общение с природой. Оно помогает прийти в себя после напряжённой работы, а сейчас это просто работа в радость. Кроме того, физический труд позволяет поддерживать себя в хорошей физической форме даже без посещения фитнес-клубов.

Эмма также считает, что самоизоляция позволила им с мужем ещё лучше узнать друг друга и научиться общению с деликатностью. «Мне кажется, мы выросли в этом карантине как супруги, как пара», – рассказала жена певца.

Дети – Устинья и Фрол, тоже не сидели без дела, у них внезапно проявился талант к кулинарии. Устинья научилась готовить десерты и морсы, а Фрол – завтраки. Причём он каждый вечер спрашивал у остальных, что они хотели бы съесть утром, и старался выполнять все пожелания.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 