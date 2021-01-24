Семье Александра Малинина самоизоляция пошла на пользу

Карантин, кроме всех неудобств, дал ещё и возможность по-новому посмотреть на свой образ жизни и привычки домочадцев. Жена известного певца Александра Малинина Эмма в одном из интервью рассказала, как они проводили вынужденные «каникулы».

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Малинин, как и большинство артистов, полностью остановил свою гастрольную деятельность и работу в студии звукозаписи. Эмма была этому очень рада, так как наконец-то появилась возможность полноценно отдохнуть всей семьёй.

Александр и Эмма в браке уже более 30 лет, но только сейчас выяснилось, что певец, вдобавок ко всему, ещё и отличный хозяин! В случае необходимости он сам может починить многие вещи и приборы. Особенно это стало актуальным после того, как их помощники по домашним делам ушли на карантин, и звёздной семье пришлось «привыкать к самостоятельности».

Например, в загородном доме, где сейчас проживает семья Малинина, есть небольшой сад. Александр, вооружившись инструментами, сам подрезал заросшие кустарники и спилил засохшие ветки на деревьях. По его словам, он всегда любил общение с природой. Оно помогает прийти в себя после напряжённой работы, а сейчас это просто работа в радость. Кроме того, физический труд позволяет поддерживать себя в хорошей физической форме даже без посещения фитнес-клубов.

Эмма также считает, что самоизоляция позволила им с мужем ещё лучше узнать друг друга и научиться общению с деликатностью. «Мне кажется, мы выросли в этом карантине как супруги, как пара», – рассказала жена певца.

Дети – Устинья и Фрол, тоже не сидели без дела, у них внезапно проявился талант к кулинарии. Устинья научилась готовить десерты и морсы, а Фрол – завтраки. Причём он каждый вечер спрашивал у остальных, что они хотели бы съесть утром, и старался выполнять все пожелания.

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