С наступившим Новым годом пациентов детской больницы №22 в Колпино поздравил Михаил Романов

Детскую городскую больницу №22 в Колпино посетил депутат Государственной Думы ФС РФ от Колпинского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов и поздравил малышей с наступившим Новым Годом. Детям, которые находятся на лечении в этой клинике, парламентарий привез сладкие подарки и Деда Мороза.

Колпинская больница №22 – многопрофильное медицинское учреждение, в котором оказывается помощь маленьким пациентам с самыми разными диагнозами из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других российских регионов, а также психологическую помощь родителям и близким детей, находящимся на лечении. Депутат осмотрел клинику, в которой осенью 2020 года был проведен капитальный ремонт и осуществлено переоборудование.

Михаил Романов пожелал ребятам быстрее поправиться и никогда в дальнейшем не болеть, получить в новом году новые впечатления, знания и интересные занятия. Он выразил надежду, что подарки поднимут детям настроение, помогут скрасить ожидание выздоровления, сделают более праздничной атмосферу в больнице.

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