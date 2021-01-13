ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Многодетную маму оштрафовали на 75 тысяч за поддержку Фургала
-75-
Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 75 тысяч рублей многодетную мать из-за участия в акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

С наступившим Новым годом пациентов детской больницы №22 в Колпино поздравил Михаил Романов
Ксения ДАВЫДОВА   
13 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

С наступившим Новым годом пациентов детской больницы №22 в Колпино поздравил Михаил Романов

Детскую городскую больницу №22 в Колпино посетил депутат Государственной Думы ФС РФ от Колпинского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов и поздравил малышей с наступившим Новым Годом. Детям, которые находятся на лечении в этой клинике, парламентарий привез сладкие подарки и Деда Мороза.

С наступившим Новым годом пациентов детской больницы №22 в Колпино поздравил Михаил Романов

Колпинская больница №22 – многопрофильное медицинское учреждение, в котором оказывается помощь маленьким пациентам с самыми разными диагнозами из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других российских регионов, а также психологическую помощь родителям и близким детей, находящимся на лечении. Депутат осмотрел клинику, в которой осенью 2020 года был проведен капитальный ремонт и осуществлено переоборудование.

Михаил Романов пожелал ребятам быстрее поправиться и никогда в дальнейшем не болеть, получить в новом году новые впечатления, знания и интересные занятия. Он выразил надежду, что подарки поднимут детям настроение, помогут скрасить ожидание выздоровления, сделают более праздничной атмосферу в больнице.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 