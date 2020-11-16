Роза Сябитова взяла пример с Дарьи Донцовой

Популярная телеведущая и главная сваха страны Роза Сябитова в своих социальных сетях даёт подписчикам советы по поводу отношений и семейной жизни, а также нередко консультирует и по обычным житейским вопросам.

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Многих её подписчиков интересует, как преодолеть возрастные кризисы, и Сябитова рассказала свою точку зрения. Она считает, что «преодолевать» ничего не надо, да и вряд ли это получиться. Просто человек должен научиться находить в любом возрасте положительные моменты и делать свою работу так хорошо, как только он может, «даже если уже перевалило за сто двадцать».

Также Роза Раифовна рассказала, что не хотела бы снова становиться молодой, так как только в зрелом возрасте смогла реализовать себя как личность и как профессионал. Сейчас телеведущая гордится тем, что является самодостаточным человеком, который не зависит от мнения окружающих. Сябитова считает, что только такой подход к жизни позволит добиться успеха. И этому есть немало примеров и среди знаменитостей.

Например, писательница Дарья Донцова придумала свой первый детектив, когда ей было уже сорок лет. Вдохновлённая такими людьми, Сябитова не побоялась в свои 45 лет прийти на телевидение и пройти кастинг на ведущую шоу «Давай поженимся».

Самое главное, по мнению телезвезды - это верить в себя и не бояться ошибиться. Для многих такое мышление непривычно, человек теряет ощущение комфорта, но это мобилизует его внутренние резервы и открывает таланты, о которых человек может даже и не догадываться.

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