Роза Сябитова угодила на больничную койку

На днях Роза Сябитова, которая много и охотно общается с поклонниками в соцсетях, что называется, «пропала со всех радаров». Причиной стала госпитализация телеведущей, о которой она вскоре сама рассказала в Инстаграме.

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– Добрый день! Со вчерашнего дня я в клинике, надеюсь, что это не COVID-19. Чувствую себя нормально. Буду держать вас в курсе, – написала Сябитова под фотографией из больничной палаты.

К сожалению, диагноз знаменитости пока не называется. Чтобы подтвердить или опровергнуть коронавирусную инфекцию, необходимо сделать ряд анализов. А это – дело не быстрое.

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