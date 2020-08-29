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Роза Сябитова угодила на больничную койку
Ульяна АНТОНОВА   
29 Августа 2020 г.
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На днях Роза Сябитова, которая много и охотно общается с поклонниками в соцсетях, что называется, «пропала со всех радаров». Причиной стала госпитализация телеведущей, о которой она вскоре сама рассказала в Инстаграме.

 

Роза Сябитова угодила на больничную койку

 


– Добрый день! Со вчерашнего дня я в клинике, надеюсь, что это не COVID-19. Чувствую себя нормально. Буду держать вас в курсе, – написала Сябитова под фотографией из больничной палаты.

К сожалению, диагноз знаменитости пока не называется. Чтобы подтвердить или опровергнуть коронавирусную инфекцию, необходимо сделать ряд анализов. А это – дело не быстрое.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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