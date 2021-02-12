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Рената Литвинова угрожала сломать продюсеру руку, если тот не выплатит положенный гонорар
Анастасия ШИЛОВА   
12 Февраля 2021 г.
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Талантливая и эксцентричная российская актриса, режиссёр и сценарист Рената Литвинова не перестаёт удивлять своих поклонников, как новыми киноработами, так и подробностями из своей жизни.

Рената Литвинова угрожала сломать продюсеру руку, если тот не выплатит положенный гонорар


Рената Муратовна наконец-то стала гостем программы «Познер» на Первом канале. В студии она рассказала о своём понимании современной культуры и кино, а также о начале карьеры на киностудии им. Горького.

Как оказалось, бойцовский характер Литвиновой стал проявляться ещё в молодости. Однажды ей не заплатили гонорар за тексты – 500 долларов, что по тем временам было ощутимой суммой. После нескольких безрезультатных разговоров с продюсером, увидев его в коридоре студии в гипсе со сломанной рукой, Литвинова подошла и сказала: «Если ты не отдашь гонорар, то тебе поломают вторую». К её удивлению, деньги сразу же нашлись. По словам актрисы, она могла шикарно жить на 100 долларов и многое себе купить.

По её мнению, современная молодёжь более инфантильная и безответственная, но в то же время способна отстаивать свою точку зрения. А что касается «молодёжного кризиса», о котором сейчас так много говорят, то это явление было всегда. Скорее всего, такое явление связано с тем, что молодые люди просто ищут себя, и не все окружающие понимают это.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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