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«Речь уже почти полностью вернулась»: Елена Кондулайнен восстанавливается после инсульта
Анастасия ШИЛОВА   
14 Декабря 2020 г.
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Поклонники известной актрисы Елены Кондулайнен продолжают следить за состоянием её здоровья. Напомним, что летом этого года 62-летней актрисе стало плохо прямо во время застолья. Ей вызвали врача, и после госпитализации выяснилось, что у неё случился инсульт.

«Речь уже почти полностью вернулась»: Елена Кондулайнен восстанавливается после инсульта


После курса лечения Елене стало лучше, но теперь она предпочитает вести уединённый образ жизни, общаясь только с родственниками и друзьями.

Из инсайдерской информации стало известно, что первые несколько недель Кондулайнен не могла самостоятельно передвигаться и даже разговаривать. На данный момент речь восстановилась практически полностью, а вот физические возможности пока далеки от идеала. Актрису ждёт долгий курс реабилитации с физиотерапевтом, а пока во всём помогает сиделка, которая готовит еду и вместе с ней гуляет недалеко от дома. Также Елена Ивановна смотрит новинки кино и много читает.

Какое-то время её роли в театре будут исполнять другие актрисы, но художественный руководитель Театра Луны Сергей Проханов надеется, что Кондулайнен скоро вернётся на работу. Правда, его немного беспокоит, что актриса не отвечает на телефонные звонки, но пока этот факт не стал серьёзным поводом для переживаний. «Это её право, наверное, она хочет полностью прийти в себя», – считает Сергей Борисович.

Кроме того, Елене Ивановне постоянно звонит художник Никас Сафронов, который в последние годы очень сдружился с актрисой. В одном из интервью он рассказал, что сейчас её состояние гораздо лучше. По его мнению, Елене нужен покой и только позитивные эмоции, а визиты следует пока отложить.

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