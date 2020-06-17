«Профессия ушла, а с ней ушло всё»: как Станислав Чекан потерял карьеру и веру в жизнь

2 июня исполнилось 98 лет со дня рождения Станислава Чекана. Давайте вместе вспомним, за что мы любим великого актёра «малой роли», и взглянем на его непростую судьбу, полную радостных побед и горестных поражений.

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Станислав Чекан родился в Ростове-на-Дону. Его родители принимали участие в гражданской войне, даже дружили с Сергеем Буденным. Впрочем, знакомство с главнокомандующим их не спасло. Отца маленького Станислава, который работал поваром, отправили в лагерь якобы за отравление солдат, чуть позже туда забрали и мать подростка.

В свои 15 лет мальчик оказался в трудовой колонии, а его младшего брата отправили в детдом. Станислава силой лишили счастливого детства, и эта рана осталась с будущей звездной советского кино до конца его жизни.

В то же время колония подарила Станиславу мечту: именно там он начал играть в самодеятельном театре, там он понял, что хочет посвятить творчеству свою жизнь.

– Станислав бежал оттуда без паспорта, – рассказывала последняя супруга актёра. – Пришел на завод «Красный Аксай». Рабочие отнеслись к нему сочувственно, хотя он был сыном врага народа. В колонию его не вернули, прислали документы, поселили в общежитии – а потом и вовсе случилось чудо, ведь Матильда Ивановна – мать будущего артиста – вернулась из лагеря.

Мать пошла по всем инстанциям, лишь бы поселиться в комнате вместе с сыном. Даже младшего Вову она нашла в детдоме, опознав сильно похудевшего мальчика лишь по родинке на колене. Довольно скоро на свободе оказался и Юлиан Чекан, отец Станислава.

Тяжёлые времена в жизни нашего героя, казалось, наконец-то закончились. В 17 лет он познакомился с Сергеем Бондарчуком и смог попасть на курс режиссёра Юрия Заводского. Но неожиданно грянула Великая Отечественная война, так что актёру пришлось на время бросить свою профессию и уйти на фронт. Там Станислав тоже долго не продержался. Во время одного из сражений он получил тяжёлое ранение, после чего ему дали место в актёрах фронтового театра.

После войны карьера артиста наконец-то пошла в рост. Сначала он попробовал себя в одесском театре, и уже в 1946 году получил небольшую роль в фильме «Сын полка». Понемногу артисту давали всё больше свободы в кино, а потом и вовсе выдали известную роль атлета Ивана Поддубного в фильме «Борец и клоун», которая сделала Станислава знаменитым.

Но даже этот персонаж не сравнится с его капитаном милиции из «Бриллиантовой руки». После съёмок в этом фильме Чекана стали узнавать на улицах, а режиссеры — предлагать бесчисленные кинороли. Артист стал настоящей звездой второго плана, ведь он умел мастерски обыгрывать даже небольшие, эпизодические роли. Последний раз на телеэкранах Станислав появился в середине 80-х годов, но театральную сцену он не покидал аж до 1993 года.

Свою любовь Станислав нашёл ещё во фронтовом театре. Художница Тина Мазенко-Белинская также влюбилась в молодого артиста, так что после войны они решили съехаться. Только вот в загс влюблённые не торопились, о наследниках всерьёз не задумывались: так и прожили 11 лет в гражданском браке без детей.

На разрыв отношений во многом повлияла Нонна Юльянович – красивая девушка, в которую влюбился Чекан. Она была на целых 15 лет младше актёра, но чувствам это никак не помешало.

– Я неплохо разбиралась в живописи и театре: в Большом работали мои папа, мама и дедушка, с детства у меня была возможность ходить на спектакли. Как-то я его заинтересовала, и мы нашли общий язык. А потом встречались на съемках, где я подрабатывала, – делилась воспоминаниями Нонна.

С новой возлюбленной Чекан нашёл своё счастье. В 1960-м у них появился сын Сергей, к тому же артист всё ещё был очень популярен у режиссёров, так что от предложений в кино отбоя не было. Но творческое забвение уже маячило на горизонте…

Последней картиной для Станислава стала «Трава зелена» 1986 года. Уже тогда артисту было очень непросто сниматься, ведь старые военные раны не давали ему покоя, понемногу начали отказывать ноги. Да и само кино в это кризисное время стремительно затухало, так что Чекана всё реже звали в новые картины.

Станиславу было непросто справиться с этими бедами. Несколько лет потребовалось, чтобы превратить энергичного актёра в немощного человека, находящегося в тяжёлой депрессии. «Знаешь, мне уже не нужно жить. Профессия ушла, а с ней ушло всё», – признался однажды артист своей супруге.

Смерть близко подобралась к артисту в июле 1994 года. Станиславу резко стало плохо, жена вызвала скорую и стала дожидаться приезда врачей. Уже в больнице ей пришлось услышать страшные слова: Чекану оставалось жить не больше трёх недель. Нонна попросила медиков, чтобы они не сообщали мужу о приближающейся смерти. До самого последнего вздоха он так и не понял, что умирает. Станислав Чекан покинул этот мир 11 августа 1994 года.

По стопам отца пошёл сын Чекана: он и фильмы дублировал, и в кино снимался. Но его жизнь закончилась слишком рано, да и счастливой её назвать можно с трудом. Чекан-младший нередко злоупотреблял спиртным, постоянно скандалил с супругой и матерью. И в 44 года он покончил с собой.

Теперь дело Станислава продолжает его внучка Полина. Девушка окончила Щепкинское училище в 2012 году. Она успела сыграть в картинах «Всё к лучшему» и «Москва. Три вокзала», поучаствовать в озвучке известной на весь мир экранизации книг о Гарри Поттере. Кто знает, может именно ей удастся добиться больших успехов в кино или даже превзойти в этом деле своего легендарного деда.

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