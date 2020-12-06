Превратить дачу в дом престарелых: продолжение истории с жилищем Алексея Баталова

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Непростое дело с имуществом покойного Алексея Баталова продолжает развиваться. Вдова актёра попалась на удочку к, предположительно, мошенникам Михаилу Цивину и Наталье Дрожжиной, которых очень заинтересовала большая дача звезды.
Начнём мы, пожалуй, с Гитаны Леонтенко – вдовы почившего артиста. Она утверждает, что никогда не подписывала документы, как-либо связанные с юристом Михаилом Цивиным и актрисой Натальей Дрожжиной. По словам женщины, её почерк просто подделали! Дочь Баталова тоже в стороне не осталась и заявила о потере ценных семейных архивов, которые забрали из квартиры без согласия их хозяев.
Цивин, впрочем, с обвинениями не соглашается и излагает свою версию событий. По его словам, Гитана сама обратилась к нему, чтобы разобраться с дачей покойного супруга.
– Мне она тогда поручила продать эту дачу. Я поинтересовался рынком, у меня есть знакомые риелторы. Мне сказали, что ситуация невыгодная, цены падают каждый день. И я не советовал Гитане продавать ее. «А что тогда» — «Давайте сделаем Дом ветеранов кино имени Баталова», – делился своей историей Михаил.
И с его слов неприятная ситуация с обманом превращается в историю практически героического поступка. Цивин якобы хотел построить большое здание на несколько десятков человек, где хватило бы места для медкабинета и гаража. По плану, отмечает юрист, это должен был получиться дом престарелых для «ветеранов кино».
Только вот мало кто верит словам Цивина. Ещё в эфире программы Андрея Малахова один из участников шоу предположил, что Михаил вместе с Натальей просто хотел завладеть имуществом старых актёров. К тому же нечто подобное уже произошло много лет назад. Тогда своего жилья лишилась советский монтажёр Эсфирь Тобак. Её внучка долгие годы боролась с несправедливостью и пыталась вернуть двухкомнатную квартиру бабушки, но у неё так ничего и не вышло.
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Превратить дачу в дом престарелых: продолжение истории с жилищем Алексея Баталова
Непростое дело с имуществом покойного Алексея Баталова продолжает развиваться. Вдова актёра попалась на удочку к, предположительно, мошенникам Михаилу Цивину и Наталье Дрожжиной, которых очень заинтересовала большая дача звезды.
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