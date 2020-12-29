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Пресняков и Подольская удивили фанатов покупкой квартиры за 16 миллионов
Анастасия ШИЛОВА   
29 Декабря 2020 г.
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Скоро Новый год, и большинство людей готовится к праздникам и подбирает подарки. Звёзды шоу-бизнеса, которые обычно в это время были заняты выступлениями на корпоративах, в этом году тоже сидят дома.

Пресняков и Подольская удивили фанатов покупкой квартиры за 16 миллионов


Многие просто отдыхают, а вот семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской решила не мелочиться, и к празднику купили элитную квартиру в Москве, о чём тут же сообщили в своём микроблоге.

Однако поклонники восприняли приобретение неоднозначно. Одни, конечно же, стали поздравлять, а другие выразили своё непонимание и недовольство столь дорогой покупкой.

По мнению некоторых пользователей Сети, сейчас не самые лучшие времена, чтобы вот так хвастаться квартирой за миллионы рублей, когда тысячи соотечественников не могут себя обеспечить самыми элементарными вещами. Тем более, что Наталья совсем недавно выкладывала видео и фото семейного загородного дома, в котором полным ходом шёл капитальный ремонт.

По словам Подольской, они с мужем покупают недвижимость вовсе не ради себя, а для своих детей. Напомним, что у Натальи и Владимира чуть более месяца назад родился второй ребёнок, сын Иван. Пара очень долго присматривалась к жилищным комплексам и даже выбрали несколько квартир. По фотографиям эксперты предположили, что новое жилье, которое приобрели артисты, должно стоить как минимум 16 млн рублей.

Владимир признался, что новая квартира ему нравится: «Небольшой дом, с двором без стоянки, рядом парк и речка». А самое главное - вокруг много школ и детских садов. Конечно, до переезда ещё далеко, нужно подобрать и купить отделочный материал, провести ремонт. Сделать это будет непросто потому, что в квартире потолки высотой 5 метров и очень большие окна, которые выходят на заповедную территорию.

Наталья и Владимир поблагодарили всех, кто их поздравлял, и пожелали всем обрести свой светлый и уютный дом в самое ближайшее время.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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