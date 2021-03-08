Потерянные миллионы Игоря Гузуна – кто виноват в неудачах актёра?

Когда-то он играл самого Сталина, а сейчас не имеет даже крыши над головой. Актёр Игорь Гузун попал в очень непростую ситуацию не без помощи своей возлюбленной Ольги Смирновой.
Однако Игорь Георгиевич уже не в первый раз расстаётся со своим имуществом из-за любимых женщин. Он сам признался, что уже оставлял «всё своё» бывшим пассиям, вот и остался к 60 годам без всего. Одно время актёр даже ночевал в подвале, а пропитание находил в мусорном баке, но ему всё же помогли найти место в доме для престарелых. Позже мужчина рассказал свою историю знакомства с женщиной, которая лишила его последних финансов.
– Вроде все было хорошо: у меня появились предложения, кастинги, начались съемки – я заработал почти 4 миллиона, – откровенничал артист. – Думал, что куплю квартиру. Жил у Оли в Королеве на съемной квартире. Ничего не предвещало беды. Я доверил ей документы, деньги. Она все время приносила выпивку, котлеточки… Мне хорошо жилось, но я что-то прозевал, ушел в запой от радости. Очнулся и сразу спросил про деньги, а она: «Ничего не знаю, я купила квартиру». Уверен, что она сознательно меня спаивала. Начались скандалы, я требовал вернуть накопления, а она меня выгнала и поменяла все замки.
За помощью Гузун пошёл на шоу «На самом деле», чтобы услышать справедливые ответы от самой Смирновой. А она даже отказываться от такой возможности не стала и с радостью пришла в студию, разве что на полиграфе провериться не решилась. По её словам, Игорь сам подарил ей все деньги и стал приводить домой «дружков», которые не стеснялись подворовывать. Вот она в конце концов и прогнала своего избранника.
К слову, претензии у Гузуна есть ещё к одной своей возлюбленной – Ольге Мизиной. С ней актёр прожил целых десть лет и даже воспитывал сына, только вот счастья такие отношения ему всё равно не принесли.
– Купил двухкомнатную квартиру в Бердянске. Они там поселились. Требую 50 процентов стоимости недвижимости, хочу, чтобы все было уже по справедливости. Почему я каждой что-то покупаю, а они в итоге меня кидают, и я остаюсь на улице? – никак не может понять Игорь.
В этот момент в разговор вступил полиграфолог Роман Устюжанин, утверждая, что актёр нагло соврал! Как оказалось, Мизина купила жильё на свои деньги, так что и предъявлять Игорю нечего. К тому же, у него есть аж пять наследников от разных женщин, о которых артист совсем не заботится.
В общем, судя по передаче, Игорь Гузун оказался сам виноват во всех своих бедах. Даже последней пассии Ольге он действительно разрешал пользоваться своими финансами, так чего удивляться, что она решила использовать их по-своему? И вполне возможно, что актёр ещё сумеет накопить несколько миллионов, чтобы вновь «потратить» их на очередную возлюбленную…
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